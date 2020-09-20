مساء اليوم، قمة كروية إنكليزية بلقاء تشلسي مع ليفربول

قمة مبكرة في الكرة الإنكليزية تعد بالكثير من الإثارة والمتعة، والأكيد أنها ستعطي فكرة عن قوة الفريقين هذا الموسم، وما إذا كان ليفربول قادراً على تكرار سيناريو الموسم الماضي. في المقابل، يعدّ هذا اللقاء اختباراً لمدرب تشلسي فرانك لامبارد الذي دعم فريقه بأسماء كبيرة كتيمو فيرنير وحكيم زياش وكاي هافيرتز...

لكن المدرب سيفتقد بعض لاعبيه بعدما قال إن الثلاثي: كريستيان بوليسيتش، بن تشيلويل وحكيم زياش، غير جاهز لمباراة الفريق، مع إمكانية غياب المدافع البرازيلي الجديد تياغو سيلفا أيضاً بحسب صحيفة الاخبار.

من جهته، قال كلوب «لا نعرف الكثير عن تشلسي في هذه اللحظة، نحن في وقت مبكر من الموسم، واجهنا أسبوعاً صعباً وعدّة أمور حاسمة». وحقق الفريقان الفوز في الجولة الأولى، حيث تغلب ليفربول على ليدز يونايتد (4-3)، فيما تخطى تشلسي مضيفه برايتون (3-1).

ويأتي هذا اللقاء في وقت ودّع لاعب الوسط الإسباني تياغو الكانتارا فريقه بايرن ميونيخ الألماني في رسالة مؤثرة، معلناً بذلك بشكل رسمي رحيله عن النادي البافاري للانتقال الى ليفربول الإنكليزي. وسيوقّع الدولي الإسباني عقداً لأربعة أعوام مع ليفربول، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام البريطانية، في صفقة ستكلف الأخير 20 مليون جنيه استرليني، إضافة الى 5 ملايين كمكافآت. ودافع الكانتارا عن ألوان بايرن منذ 2013، لكنه فضّل عدم تمديد العقد الحالي الذي ينتهي في صيف 2021 لأنه يرغب في ترك النادي البافاري، حيث حصد النجاح وتوّج بلقب الدوري الألماني خلال مواسمه السبعة مع الفريق، كما رفع الكأس الألمانية أربع مرات وتوّج هذا الموسم بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.



وفي رسالة على تويتر، قال إن ترك بايرن كان «القرار الأصعب في مسيرتي الرياضية. سأغلق هذا الفصل مع هذا النادي الرائع الذي تطورت فيه كلاعب لسبعة أعوام. انتصارات، فرح وأوقات صعبة أيضاً. لكن أكثر ما أفخر به هو أني وصلت الى ميونيخ كشاب مليء بالأحلام، وسأغادر الآن مُشبَعاً تماماً بناد، تاريخاً وثقافة».



وكشف الكانتارا أنه أراد الرحيل عن العملاق البافاري لأنه يبحث عن تحدّ جديد قبل الوصول الى نهاية مسيرته الكروية، مضيفاً «هنا، تعلّمت كيف أحبّ التقاليد التي أودّعها الآن والتي لن أنساها أبداً. لقد عشت لحظات رائعة: في هذه المدينة... مع عائلتي البافارية التي عاملتني بشكل جيد جداً وأحبّتني في كل ثانية». وتابع «قراري له طبيعة رياضية بحتة. كلاعب كرة قدم، أريد تحدّيات جديدة لتطوير نفسي أكثر. بافاريا ستكون دائماً موطني. شكراً بايرن ميونيخ». وأشاد مدرب بايرن هانزي فليك، الخميس، باللاعب الإسباني، قائلاً «كلوبو (المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب) يحصل على لاعب من الطراز الرفيع وعلى شخص رائع». كان الأمر مؤثراً جداً اليوم حين ودّعنا».



