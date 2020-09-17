باتشيكو بين المرشحين لقيادة فريق الزمالك

نقلت تقارير صحفية أن البرتغالى جيمى باتشيكو - 51 عاماً- المدير الفنى السابق للزمالك، والفرنسى ديسابر المدير الفنى السابق لبيراميدز دخلا ضمن المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة الحالية لخلافته الفرنسى كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع الفريق أمس بعد دفع الشرط الجزائى.

وقام بعض الوكلاء بترشيح البرتغالى باتشيكو والفرنسى ديسابر لإدارة الزمالك لخلافة كارتيرون، وتدرس لجنة اختيار المدرب فى الزمالك بعض السير الذاتية لمدربني أجانب لخلافة كارتيرون.

وطُرح اسم جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك ضمن قائمة المرشحين لتولي مسؤولية الفريق خلفا لباتريس كارتيرون.

وعقب رحيله من الزمالك انتقل باتشيكو لتدريب الشباب السعودي حيث مكث معه لثلاثة أشهر وبعد ذلك درب تيانجين تيدا الصيني وظل معه لتسعة أشهر.

وباتشيكو يتمتع بسجل تدريبي حافل أبرز ما فيه تولي قيادة فريق "بوافيستا" من عام 1998 إلى عام 2004، حيث حصل معه على بطولة الدوري البرتغالي عام 2002. وأشرف على فريق "مايوركا" الإسباني موسم 2004 - 2005، ووصل معه إلى نهائي كأس إسبانيا، الذي عاد فريق "ريال مدريد" ليحرزه بركلات الترجيح. و درّب باتشيكو فريق "بيلينسي" البرتغالي، كما أنه حاصل على جائزة أفضل مدرب في البرتغال أربع مرات.

يذكر أن باتريس كارتيرون فسخ عقده مع نادي الزمالك الثلاثاء، وقام بسداد قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي بلغت 250 ألف دولار.

وأكد كارتيرون لمقربين منه، أنه شعر بأنه لن يقدم نتائج جيدة والأداء المطلوب خلال الفتره القادمة، في حال استمراره مع الزمالك مما جعله يفضل الرحيل.

وشدد الفرنسي على أن كل ما يتردد عن رحيله بسبب الحصول على مقابل مادي أعلى غير صحيح مطلقا، مؤكدا رغبته في خوض تحد جديد وتجربه جديده.

ونشر المدرب الفرنسي، اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لنادي التعاون السعودي قائلا:" مهمة جديدة.. أتمنى النجاح". وبالفعل أعلن نادى التعاون السعودي، اليوم الأربعاء، عن اتفاقه مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادى الزمالك، لتولى مسئولية تدريب لمدة موسمين مقبلين، وأكد الحساب الرسمي لنادى التعاون، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، على توقيع إدارة النادى عقدا مبدئيا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لقيادة الفريق، لمدة موسمين، حيث سيتم التوقيع العقد النهائي، بين الطرفين في قطر عند وصول المدرب.

وقام المدرب الفرنسي أمس الثلاثاء، بدفع الشرط الجزائى، لإدارة الزمالك، والمقدر بـ250 ألف دولار، وقرر الرحيل عن الفارس الأبيض، لقيادة فريق التعاون السعودي.