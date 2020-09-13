شاهد اليابانية نعومي أوساكا تبدل 7 أقنعة خلال مباراة فوزها ببطولة أميركا المفتوحة

شملت الأسماء في الأقنعة السبعة ضحايا عنف الشرطة الأمريكية ضد أمريكيين سمر البشرة وهم كل من جورج فلويد وبيريونا تايلور وفيلاندو كاستيل وترايون مارتن وإيليان مكلين وتامير رايس وأحمد أربيري.

ونقلت وكالات الأنباء عن فوز نعومي بأنه ثاني لقب لها في بطولة أميركا المفتوحة "فلاشينغ ميدوز"، والثالث في البطولات الأربع الكبرى،

تعزز اللاعبة اليابانية، البالغة من العمر 22 عاما، مسيرتها كنجمة صاعدة داخل الملعب وخارجه. وعلى عكس ما حدث لأوساكا عندما توجت بلقبها الأول في أميركا المفتوحة عام 2018 بعد التفوق على سيرينا وليامز عندما كان ملعب آرثر آش ممتلئا بالمشجعين المتحمسين، فإنها فازت اليوم أمام مدرجات فارغة بسبب قيود الصحة والسلامة الخاصة بتفشي فيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد-19 والتي منعت وجود الجماهير في مركز بيلي جين كينغ.

لكن غياب الصخب عن المباريات، وخصوصا عن المباراة النهائية، لم يمنع ظهور اللاعبتين بشكل مميز، وفقا لرويترز.

يشار إلى أن أوساكا كانت قد حصلت أيضا على بطولة أستراليا المفتوحة للتنس عام 2019.

وتبدو مبادرة اوساكا لفتة رياضية رمزية وهامة لتسليط الضوء على ضحايا عنف الشرطة الأمريكية خاصة وأن 1014 شخصاً أسودا، قتلوا على يد الشرطة في عام 2019. وتبيّن عدّة دراسات أن الأمريكيين السود، أكثر عرضة لأن يقعوا ضحايا للشرطة مقارنة بالأعراق الأخرى.

ومن الأسماء الذي ظهرت على أقنعة نعومي كل من ترايفون مارتن - 26 فبراير/شباط 2012 حين قتل تلميذ الثانوية الأسود ترايفون مارتن (17 عاماً)، برصاص جورج زيمرمان في سانفورد، فلوريدا.

أما فيلاندو كاستيل - توفي يوم 6 يوليو/ تمّوز 2016 حين أطلق الشرطي جيرونيمو يانيز النار على فيلاندو كاستيل، بعدما طلب منه التوقف على جانب الطريق، في مدينة فالكون هايتس، بولاية مينيسوتا.

وبثت صديقة الضحية ما جرى بعد إطلاق النار مباشرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهم يانيز بالقتل غير العمد من الدرجة الثانية، ووجهت له تهمتان باستخدام سلاح ناري بشكل خطير، إلا أنّ هيئة محلفين برأته بعد مرور أقل من عام على الحادثة.

قتلت طبيبة الطوارئ برونا تايلور (26 عاماً) بثماني طلقات، عند مداهمة عناصر الشرطة شقتها عن طريق الخطأ، في مدينة لويزفيل، بولاية كنتاكي، في 13 مارس/آذار الماضي.