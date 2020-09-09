4 أيام مجانية في مراكز الرياضة في الإمارات

تستمر المبادرة لمدة 4 أيام خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر الجاري وتتوفر في المراكز التالية التي تشارك في المبادرة مع المجلس: فيتنس فيرست، جيم نيشن، جولدز جيم، فيتنس 360، مترو فيت، ذا بلاتفورم ستوديوز، نادي فيديليتي للياقة، نادي شيب ليديز، إيجنايت ويلنس، لي ميلز، زومبا، ماشوب توتال كونديشن، فيتنس زون، تويست جيم، فيتنس إتش كيو، سوبر جيم، رايزينج جيم، دبي أكتيف، ريبورتس، تاف مادر، زومبا، ماشوب توتال ومي فيت برو.

وتؤمن هذه المراكز مدربين مثل كل من فتنس فيرست Fitness First، والتي تفتح أبواب مراكزها الرياضية في كل الإمارات، كذلك الحال مع فتنس إتش كيو Fitness HQ.

ويقدم كل من جولدس جيم وجيم نيشن واجنايت ويلنس تدريبات مجانية في مراكزها، كما هو الحال مع فيتنس زون Fitness Zone تدريب مجاني مماثل، وكذلك الحال مع التدريب من كل من ميكروفيت MetroFitt: و رايزنغ جيم Rising Gym

التدريب الافتراضي: هناك زومبا وشيب لايديز وبلافتورم ستوديوز وتاف مادر وتويست جيم، فهي تقدم تدريبات افتراضية كما هو الحال مع دبي أكتيف -Dubai Active وماشاب توتال كوندشننغ Mashup Total Conditioning فهذه المراكز ستقدم دروس افتراضية مجانية على منصات الشبكات الاجتماعية، كما هو الحال مع لي ميل ميدل ايست Les Mills Middle East عبر الشبكات الاجتماعية.



ووتوفر المبادرة الفرصة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار لدخول الصالات الرياضية المعتمدة والمزودة بأحدث الأجهزة الرياضية في أكثر من 60 مقر في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية والاستفادة من خدماتها بالمجان وتتيح لهم أيضًا حضور دروس لياقة بدنية مع مدربين محترفين عبر الإنترنت.وتهدف



وقال خالد العور، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: "نحن فخورون بتوحيد مزودي خدمات صناعة اللياقة البدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة بعد فترة كانت صعبة على الجميع، حيث تساهم هذه المبادرة الرائدة في الجمع بين أشهر العلامات التجارية معًا بهدف مشترك لتحسين صحة المجتمع ونتطلع إلى مواصلة العمل مع قادة صناعة اللياقة البدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمهم لإتاحة المزيد من الفرص لكافة أفراد المجتمع للمشاركة في اللياقة البدنية وتحسين صحتهم ورفاهيتهم".

وستفتح أندية فيتنس فيرست، وفيتنيس إتش كيو، وفيتنس زون، وجولدز جيم، وجيم نيشن وميترو فيت، ورايزينج جيم الصالات الخاصة بها في كافة أنحاء الدولة لدخول الجمهور بالمجان، كما ستقدم أندية دبي أكتيف، وإيجنايت ويلنس، ولي ميلز، وزومبا، وماشوب توتال كونديشن، وشيب ليديز، وسوبر جيم، وتويست جيم، بلاتفورم ستوديو، ونجمة تورنتو، وتاف مادر، وفيتنيس 360، وغيرهم من الأندية دروسًا افتراضية مجانية عبر منصته الرسمية على قنوات التواصل الاجتماعي.

ويمكن للراغبين في المشاركة بالمبادرة والانضمام لهذه الأندية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الصالات الرياضية المجهزة بأحدث الأجهزة والمدربين المحترفين بالمجان التسجيل عبر البريد الالكتروني craig.hartley@hbg-events.com ، كما يمكن لأي شخص الحصول على مزيد من المعلومات عن المبادرة أو الاتصال بأي من الأندية المشاركة من خلال زيارة الموقع الرسمي www.fitness4everybody.ae.