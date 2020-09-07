شاهد ضربة بكرة التنس تتسبب باستبعاد اللاعب المنصف الأول عالميا

أعلن أمس الأحد استبعاد الصريي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وتم استبعاد اللاعب الصربي بعد أن ضرب الكرة في أحد مراقبي الخطوط خلال مباراته ضد الإسباني بابلو كارينيو بوستا في الدور الرابع.

وحين أعلن قرار الحكم العام، إقصاء بطل التنس نوفاك ديوكوفيتش والمصنف الأول على العالم من المباراة التي واجه خلالها كارينيو بوستا ضمن الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد إيذائه لحكمة الخط بغير قصد، و بالتالي يتأهل بوستا لربع النهائي مباشرةً.

بدأ نوفاك يصرخ قائلا لا يستدعي الأمر أخذها للمستشفى وماذا عن مستقبلي والغراند سلام، وحصل ذلك بعد أن غضب بسبب خسارته شوط إرساله في المجموعة الافتتاحية، فقام بضرب الكرة وهو غاضب الكرة في أرض الملعب لتصطدم بمراقبة الخط، ليقرر الحكم العام طرده من المباراة واعتباره خاسرا بسبب سلوكه غير الرياضي.

واعتذر اللاعب الصربي على الفور لمراقبة الخط قبل أن يدخل في نقاش طويل مع حكم البطولة.