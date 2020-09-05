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السبت 5 سبتمبر 2020 02:00 م

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اتحاد الفنون القتالية المختلطة يكشف تعيين موظفة أمن حققت شهر بلقطات فيديو

رئيس دانا وايت اتحاد الفنون القتالية المختلطة يحذر من العبث مع موظفة جديدة

اتحاد الفنون القتالية المختلطة يكشف تعيين موظفة أمن حققت شهر بلقطات فيديو
اتحاد الفنون القتالية المختلطة يكشف تعيين موظفة أمن حققت شهر بلقطات فيديو

أصبحت سمر تاباسا موظفة جديدة في منظمة اتحاد الفنون القتالية المختلطة UFC في لاس فيجاس، بعد أن تم تعيينها من الرئيس دانا وايت الذي يبدو أنه يسعى للاستفادة من شهرتها بعد أن انتشر لها لقطات فيديو شوهدت من قبل الملايين حول العالم حين أوقفت لصا اعتاد سرقة مكبرات الصوت من المتجر والفرار بسرعة.

واشتهرت سمر بعد أن قررت إيقاف اللص من سرقة جهاز ستيريو ثمنه 500 دولار في متجر بيست باي BestBuy في هاواي حيث كانت تعمل لكن شركتها قامتب بفصلها لأن سياسة الشركة تقضي بعدم الاشتباك مع اللصوص.

وتعاطف كثيرون مع سمر بعد أن فقدت وظيفتها وقام وايت بدعوة سمر إلى مشاهدة مباراة UFC 246 في 19 كانون الثاني – يناير الفائت حيث حضرت مبارزة كونور مكجريجور مع دونالد سيروني باعتبارها المباراة الرئيسية، وعندما علم بأنه قد تم طرد أحد حرّاس الأمن في مؤسسته في لاس فيغاس عرض تعيينها بدلاً منه فوافقت مؤخرا على العرض لتبدأ عملها الذي سيتسبب بإدخال الخوف على كل من يهوى المشاكسة في مقر منظمة يو إف سي، ويمازح وايت في تغريدة بالقول:" إلى من يطيب له بالعبث هنا، انتبهوا فهناك من سيلقنكم درسا مؤلما إذا خطر على بالكم العبث في المبنى لدينا".

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