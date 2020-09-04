شاهد كيف حلق لاعب خفة ببالونات طقس لارتفاع 7315 متر في الجو

قام لاعب الخفة ديفيد بلاين بالتحليق لارتفاع 24 ألف قدم (قرابة 7315 متر) بـ 52 بالون من اللاتيكس ويقفز في صحراء أريزونا الأمريكية، وقام بعمل على مدى سنوات بدراسة الرحلة وعمل حسابات لعدد البالونات وكمية الغاز فيها وفقا لوزنه مع التدرب على ثقب عدد من البالونات للسيطرة على التحليق عاليا كي لا يصل لارتفاعات شاهقة جدا. كما تسلح بتجهيزات التنفس بالاكسجين قبل قيامه أول أمس بالتحليق فوق صحراء أريزونا.



واستخدم بلاين العشرات من بالونات الطقس ذات الغلاف المتين التي يتم تصنيعها من مواد جلدية ذات درجة مُرونة عالية لتُساعد على تمدده أثناء الارتفاع من سطح الأرض إلى ارتفاعات شاهقة في الغلاف الجوي، وتم تعبئة البالون بغاز الهيليوم.

انطلق بلاين البالغ من العمر 47 عامًا في سماء بيج بولاية أريزونا صباح الأربعاء، وشاهد الملايين من متابعي بليم الحيلة ، التي تم بثها على الهواء مباشرة على موقع يوتيوب ، حيث ظهر لاعب الخدع السحرية يطفو على ارتفاع 24000 قدم في الهواء مرفوعًا بـ 52 بالونًا مليئًا بالهيليوم.

بعد وصوله إلى 24000 قدم ، قفز بلين - الذي كان يحمل مظلة إنقاذ- عائدًا إلى أسفل، واستمرت الحيلة حوالي ساعة. بعد فترة وجيزة من الإقلاع، بدأ بلين ببطء في إسقاط خمسة أرطال من الأوزان ليصعد لأعلى، وكان الساحر، الذي كان يرتدي قناع أكسجين طوال الوقت، يصعد إلى أعلى بمعدل حوالي 500 قدم في الدقيقة.



واستفاد بلاين من مشاركة ابنته ديسا البالغة من العمر تسع سنوات في الترويج لمغامرته وعرض لقطات لها وهي تراقبه من الأرض وتحدثت إليه عدة مرات بينما كان في الهواء عبر الهاتف الذي كان بحوزته. وقال بلين قبل البدء مباشرة، إن الحيلة تعتبر "الأكثر جنونًا" من أي شيء فعله من قبل.

وزعم أنه قضى العامين الماضيين في التحضير وأنه حصل على رخصة طيار منطاد تجاري وتعلم القفز بالمظلة قبل المغامرة. و كان من المقرر إجراء الحيلة في البداية في مسقط رأسه في مدينة نيويورك ، في وقت سابق من هذا الأسبوع إلا أنه غير

خططه بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح.