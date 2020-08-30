الهلال يحقق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

حقق الهلال لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بفوزه على الحزم 4-1، اليوم في الجولة 28 من المسابقة.



ووصل الهلال إلى النقطة 66 قبل جولتين من ختام المسابقة وبفارق 6 نقاط عن النصر "الثاني " ليضمن بذلك التتويج حتى في حال خسارته للجولتين المقبلتين، كونه يتفوق في المواجهات المباشرة مع النصر، فيما تجمد رصيد الحزم بـ 27 نقطة في المركز الخامس عشر قبل الأخير، وازداد موقفه صعوبة في البقاء بالمسابقة للموسم المقبل .



وتقدم الحزم مبكراً عن طريق عبدالرحمن اليامي عند الدقيقة الثالثة، وبعدها بخمس دقائق عادل سالم الدوسري النتيجة للهلال، ليضيف زميله الفرنسي بامفمبتي غوميز الهدف الثاني عند الدقيقة 39 من ركلة جزاء، وينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال 2-1.



وعاد الفرنسي غوميز في الشوط الثاني ليسجل هدفين عند الدقيقتين 53، 55 من ( ركلة جزاء ) لتنتهي بها المباراة .