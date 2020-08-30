أرسنال يهزم ليفربول بضربات الترجيح ليتوج بلقب درع المجتمع





ونفذ بيير-إيمريك أوباميانج قائد أرسنال وصاحب هدفه في المباراة ركلة الترجيح الأخيرة بنجاح ليحقق الفريق اللندني انتصاره الثاني على بطل الدوري في غضون ستة أسابيع بعد فترة راحة قصيرة هذا الصيف.

وسجل كل من محمد صلاح وفابينيو وتاكومي مينامينو، صاحب هدف ليفربول في الشوط الثاني، وكيرتس جونز ركلات الترجيح لليفربول فيما سدد البديل ريان بروستر في العارضة.

وأحرز ريس نلسون وأينزلي ميتلاند-نايلز وسيدريك سواريس وديفيد لويز ركلات الترجيح لأرسنال قبل أن يحسم أوباميانج الانتصار ليحصد الفريق لقبه الثاني في خلال شهر بعد انتصاره على تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في أول أغسطس آب.