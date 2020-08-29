نزاع جديد بين ميسي وادارة برشلونة

ويعتبر ميسي بأن عقده منتهي، وهو يمكن ان يخرج مجانا، لذلك لن يحضر الفحوصات الطبية غداً، قرار ميسي جاء بالتشاور مع فريقه القانوني.

وكان أكثر من مصدر صحافي أكد أن ميسي لن يلتحق يوم الاحد بفريقه وهو مصر على المغادرة مجاناً.

و قد كان رد نادي برشلونة على رغبة نجمه، ليونيل ميسي بالرحيل خلال الصيف الحالي، بطريقة صادمة لم يكن يتوقعها. حيث أن المسؤولين في النادي أكدوا أنه تم التواصل بالفعل بين والد ليونيل ميسي، خورخي، وهو مدير أعماله، ونقلوا إليه أنهم لن أي حديث عن مفاوضات بخصوص رحيل ميسي لن يتم النظر إليها.

وقالوا إنه في حال قرر وتمسك بقراره، فعلي أي نادي راغب في التعاقد معه دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 700 مليون يورو. وشددوا على أنه يستحيل أن يتركوه يرحل مجانا، أو حتى بمبلغ أقل من الشرط الجزائي، إلى جانب أنهم لن يوافقوا على الإطلاق على أي صفقة فيها لاعبين آخرين بجانب مبلغ مالي.