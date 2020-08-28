قبل مواجهة أرسنال، ليفربول لا يزال متحمسا لحصد مزيد من الألقاب

يأتي ذلك فيما تتوارد تقارير غير رسمية عن احتمال انتقال السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، إلى برشلونة موقع "توتو ميركاتو" الرياضي الشهير، والمتخصص في انتقالات اللاعبين مفاجأة من العيار الثقيل، بالكشف عن أن بعض الوسطاء قد عرضوا، السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، على برشلونة.

وسيلتقي ليفربول الذي يدربه الألماني يورجن كلوب في مباراة درع المجتمع يوم السبت مع أرسنال بطل كأس انجلترا قبل أن يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري في مواجهة ليدز يونايتد الوافد الجديد في 12 سبتمبر أيلول المقبل.

وعن ذلك قال هندرسون ”علينا أن نحسن الأداء في هذه المباراة والتي تقدم لنا فرصة أخرى للفوز بلقب وبعد ذلك بفترة قصيرة يبدأ الدوري الممتاز.. ولذا فعلينا الاستعداد لكل ذلك“.

وذكرت تقارير في فوربس نقلا عن موقع"توتو ميركاتو" أن عرض ماني على إدارة برشلونة، جاء بعد رفضه تجديد عقده الحالي مع ناديه ليفربول، وأن الأيام المقبلة ربما تشهد اللقاء من جديد بين الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، واللاعب السنغالي.