أنباء رحيل ميسي تزلزل نادي برشلونة

ومن جهتها، قالت مصادر من داخل النادي الكاتالوني إن البند ينتهي في 31 مايو/أيار، وبالتالي لا يحق له الرحيل حالياً من دون الحصول على موافقة الإدارة، غير أن فريق اللاعب الأرجنتيني أكد أن الوضع الاستثنائي للموسم الحالي يعني أن البند مستمر حتى نهاية الشهر الحالي. ومن المتوقع حصول معركة قانونية كبيرة بين النادي وفريق ليونيل ميسي، وخاصة أن إدارة النادي لا تريد للاعب أن يرحل الا مقابل الحصول على قيمة الشرط الجزائي لفك عقده والتي تبلغ 700 مليون يورو، في وقت يريد اللاعب الرحيل مجاناً، علماً بأن عقده ينتهي العام المقبل (2021).

وأكد العديد من الجهات والمصادر الاعلامية أن «البرغوث» لن يحضر اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المقررة نهاية الأسبوع الجاري، تمهيداً لاستئناف التدريبات يوم الإثنين المقبل.

وذكرت وسائل إعلام أن ميسي أكد للمدرب الجديد، الهولندي رونالد كومان، في لقائهما الخميس الماضي، أنه يرى نفسه خارج النادي أكثر من احتمال استمراره مع الفريق.

وأكدت إذاعة «أونسي» الإسبانية مساء أمس أن «نهاية الحقبة المجيدة لليو ميسي في برشلونة تبدو قريبة، بعد وصول المدرب رونالد كومان، ما يبدو أنه رحيل صديقه (الأوروغوياني) لويس سواريز ونهاية صعبة ومضطربة للموسم، ليو ميسي أبلغ نادي برشلونة، الثلاثاء، عبر الفاكس نيته ترك النادي».

وتأتي هذه «القنبلة الشاملة»، كما وصفتها صحيفة الرياضة الأرجنتينية الرئيسية «أوليه»، بعد 11 يوماً من هزيمة برشلونة التاريخية أمام بايرن ميونيخ الألماني (2-8) في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، في ختام موسم كارثي أدى إلى ثورة حقيقية داخل النادي الكاتالوني.

وتسببت كل هذه العوامل في إقالة المدرب كيكي سيتيين، وحلّ محله رونالد كومان. والأخير، وفقاً للصحافة الكاتالونية المتخصصة، أبلغ المهاجم الأوروغوياني والصديق المقرب لميسي، لويس سواريز، أنه لا يعوّل على خدماته في الموسم المقبل، كغيره من الركائز الأساسية لبرشلونة، مثل التشيلي أرتورو فيدال، والكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي صامويل أومتيتي.

وقالت تلك المصادر إن النجم الأرجنتيني منزعج من إدارة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، وغير موافق على القرارات التي اتخذتها الإدارة في الفترة الأخيرة.

وانفجرت المشاكل أخيراً بين ليونيل ميسي وإدارة بارتوميو بعد الخسارة من بايرن ميونيخ الالماني في دوري أبطال أوروبا بنتيجة (8 ـ 2)، وقبلها خسارة اللقب المحلي (لا ليغا) لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد. ويعتبر ليونيل ميسي أن الإدارة تقف ضده منذ سنوات، ولا تبرم التعاقدات التي يريدها، خاصة أنه طالب أكثر من مرة بعودة البرازيلي نيمار الى صفوف برشلونة، الا ان ذلك لم يحصل.

ومن المتوقع، بحسب العديد من المصادر المتابعة لهذا الملف، أن ينتقل ليونيل الى نادي انتر ميلانو الايطالي. ووفقاً للصحف الإيطالية، فإن الإدارة الصينية للنادي الإيطالي تستعد لاستغلال الوضع الحالي من أجل تحقيق هذا الحلم. وأوضحت التقارير أن إنتر مستعد لعرض 260 مليون يورو من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني، كما يسعى لاستغلال رغبة النادي الكاتالوني في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من أجل إدراجه في الصفقة.

وتحدثت تقارير صحافية في الأيام الماضية عن استعداد والد ميسي لنقل إقامته إلى ميلانو بعد شراء فيلا هناك، واعتبرت الصحف هذه الخطوة مقدمة لرحيل ميسي إلى إيطاليا.

ومن جهة ثانية، تحدثت تقارير إنكليزية عن احتمال انتقال النجم الأرجنتيني الى مانشستر سيتي، الذي يشرف على تدريبه الاسباني بيب غوارديولا، والذي تربطه علاقة قوية بميسي. وذكرت تقارير الصحافة الإنكليزية أن إدارة النادي الإنكليزي تنتظر الضوء الأخضر من برشلونة للتقدم بعرض مغر من أجل التعاقد مع ميسي ضمن خطتها لتحقيق لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ النادي. أما الطريق الثالث أمام الارجنتيني فستكون باريس، التي يملك ناديها «باريس سان جيرمان» ايضاً مشروعاً للفوز بدوري أبطال اوروبا.

والأكيد ان خروج ميسي اليوم من برشلونة سيكون أفضل له وللفريق، من أجل أن يحقق هو اللقب الاوروبي، وتقوم الإدارة بالبناء من جديد بعيداً عن الضغط.