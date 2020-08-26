إقصاء هاري ماجواير من منتخب إنجلترا بعد إدانته في اليونان





جاء ذلك بعد أن أدان القضاء اليوناني هاري ماجواير، في قضية الاعتداء على أفراد شرطة ومحاولة تقديم رشاوي إليهم، وحكمت عليه بالحبس لمدة 21 شهرا مع وقف التنفيذ.

وكان ماجواير، 27 عاما، لا يزال ينتظر الحكم القضائي حينما اختار ساوثجيت بالفعل أسماء اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب في مباراة أيسلندا، وذلك في أمس الثلاثاء.

لكن وفي ضوء الحكم بإدانة قائد مانشستر يونايتد في القضية، اضطر مدرب منتخب إنجلترا للتراجع عن قراره ضم ماجواير وفضل استبعاده من صفوف الفريق الوطني.