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الأربعاء 26 أغسطس 2020 08:15 ص

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إقصاء هاري ماجواير من منتخب إنجلترا بعد إدانته في اليونان

استبعد جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا ، اللاعب ضم هاري ماجواير لاعب دفاع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من صفوف المنتخب في مباراته أمام إيسلندا، قائلا إنه اتخذ القرار الذي يخدم كافة الأطراف.

إقصاء هاري ماجواير من منتخب إنجلترا بعد إدانته في اليونان
إقصاء هاري ماجواير من منتخب إنجلترا بعد إدانته في اليونان


جاء ذلك بعد أن أدان القضاء اليوناني هاري ماجواير، في قضية الاعتداء على أفراد شرطة ومحاولة تقديم رشاوي إليهم، وحكمت عليه بالحبس لمدة 21 شهرا مع وقف التنفيذ.

وكان ماجواير، 27 عاما، لا يزال ينتظر الحكم القضائي حينما اختار ساوثجيت بالفعل أسماء اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب في مباراة أيسلندا، وذلك في أمس الثلاثاء.

لكن وفي ضوء الحكم بإدانة قائد مانشستر يونايتد في القضية، اضطر  مدرب منتخب إنجلترا للتراجع عن قراره ضم ماجواير وفضل استبعاده من صفوف الفريق الوطني.

كابتن مانشستر يونايتد يبرر عراكه بمحاولته انقاذ شقيقته من "مخدر الاغتصاب"

كشفت تقارير صحفية أن هاري ماغواير قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تورط في مشاجرة في حانة ميكونوس بعد أن قام اثنان بدس مخدر "اغتصاب" لشقيقته ديزي

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