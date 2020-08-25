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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:00 م

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تغريدة واحدة رفعت العنقاء، نور ديانا أول مصارعة محجبة في العالم إلى العالمية

الماليزية نور ديانا ظاهرة جديدة من نوعها كونها أول مصارعة محجبة في تاريخ مصارعة المحترفين.

تغريدة واحدة رفعت العنقاء، نور ديانا أول مصارعة محجبة في العالم إلى العالمية
تغريدة واحدة رفعت العنقاء، نور ديانا أول مصارعة محجبة في العالم إلى العالمية
تغريدة واحدة رفعت العنقاء، نور ديانا أول مصارعة محجبة في العالم إلى العالمية
تغريدة واحدة رفعت العنقاء، نور ديانا أول مصارعة محجبة في العالم إلى العالمية

ساهمت تغريدة واحدة من مصطفى علي وهو مصارع أمريكي محترف من أصول باكستانية لديه قرابة 200 ألف متابع، في اكتساب أول مصارعة محجبة شهرة عالمية أصلتها لغلاف مجلة فوربس ولقاءات مع الصحافة العالمية بحسب ما كشفته مؤخرا في مجلة بريطانية.

وظهرت نور ديانا التي تلقب أيضا بـ فينكس (وتعني العنقاء) لأول مرة في لندن هذا العام.

وتقول الماليزية نور ديانا إن كونها أول مصارعة محجبة في تاريخ مصارعة المحترفين لن يعود بالأمر الهام مع اقبال المحجبات في ماليزيا على رياضة المصارعة وتوقعها بوجود منافسة محجبة لها قريبا مع دخول ثلاث فتيات محجبات إلى التدريب عقب فوز نور بلقبها العالمي السنة الماضية.

وتعمل المصارعة نور في مستشفى وتتدرب مرتين في الأسبوع رغم كل الشهرة العالمية التي تحققها وتمثل نموذجا ملهما للفتيات المحجبات في رباطة الجأش والعزيمة القوية خاصة بعد وفاة والدتها هذا العام وهو الأزمة التي جعلتها تتذكر ضعفها.

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