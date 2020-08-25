تغريدة واحدة رفعت العنقاء، نور ديانا أول مصارعة محجبة في العالم إلى العالمية

ساهمت تغريدة واحدة من مصطفى علي وهو مصارع أمريكي محترف من أصول باكستانية لديه قرابة 200 ألف متابع، في اكتساب أول مصارعة محجبة شهرة عالمية أصلتها لغلاف مجلة فوربس ولقاءات مع الصحافة العالمية بحسب ما كشفته مؤخرا في مجلة بريطانية.

Hey @nordianapw, just read an article about you. Just wanted to let you know I'm super proud of you. Rocking the hijab while wrestling! Insane!



Super cool time in wrestling with barriers collapsing on a regular basis. Give her some love, y'all.



Respect https://t.co/zTS3k00MFR— Mustafa Ali / Adeel Alam (@AliWWE) July 6, 2019

وظهرت نور ديانا التي تلقب أيضا بـ فينكس (وتعني العنقاء) لأول مرة في لندن هذا العام.

وتقول الماليزية نور ديانا إن كونها أول مصارعة محجبة في تاريخ مصارعة المحترفين لن يعود بالأمر الهام مع اقبال المحجبات في ماليزيا على رياضة المصارعة وتوقعها بوجود منافسة محجبة لها قريبا مع دخول ثلاث فتيات محجبات إلى التدريب عقب فوز نور بلقبها العالمي السنة الماضية.

وتعمل المصارعة نور في مستشفى وتتدرب مرتين في الأسبوع رغم كل الشهرة العالمية التي تحققها وتمثل نموذجا ملهما للفتيات المحجبات في رباطة الجأش والعزيمة القوية خاصة بعد وفاة والدتها هذا العام وهو الأزمة التي جعلتها تتذكر ضعفها.