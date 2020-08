تغريدة واحدة رفعت العنقاء، نور ديانا أول مصارعة محجبة في العالم إلى العالمية

ساهمت تغريدة واحدة من مصطفى علي وهو مصارع أمريكي محترف من أصول باكستانية لديه قرابة 200 ألف متابع، في اكتساب أول مصارعة محجبة شهرة عالمية أصلتها لغلاف مجلة فوربس ولقاءات مع الصحافة العالمية بحسب ما كشفته مؤخرا في مجلة بريطانية.

Hey @nordianapw, just read an article about you. Just wanted to let you know I'm super proud of you. Rocking the hijab while wrestling! Insane!



Super cool time in wrestling with barriers collapsing on a regular basis. Give her some love, y'all.



Respect https://t.co/zTS3k00MFR— Mustafa Ali / Adeel Alam (@AliWWE) July 6, 2019