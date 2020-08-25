الإفراج عن رونالدينيو أبرز لاعب في تاريخ كرة القدم بعد سجنه 5 أشهر

وأوقف رونالدنيو (40 عاما) وشقيقه روبرتو في السادس من مارس الماضي في أسونسيون، بعد اتهامهما بدخول الباراغواي بجوازي سفر مزورين.



وكان نجم برشلونة السابق قد تقاعد سنة 2015، وأمضى مع شقيقه قرابة شهر وراء القضبان، قبل الانتقال للاقامة الجبرية في 7 أبريل يفندق بالماروغا المعاد تأهيله أخيرا عام 2019، والواقع في العاصمة الباراغويانية أسونسيون، وذلك بعد دفع كفالة مالية تبلغ 1.6 مليون دولار.

وقرر القاضي غوستافو أماريلا أمس الافراج عن الشقيقين بعد فرض غرامة 200 ألف دولار على أن يعود إلى بلاده حيث سيتعين عليه المثول أمام قاض كل 3 أشهر لمدة عام.

ونفى رونالدينيو أن يكون على علم بأن جوازي السفر كانا مزورين.

كما طلب الادعاء عقوبة السجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ على روبرتو الذي يعمل كمدير أعمال لدى شقيقه بحسب بي بي سي.

وكان رونالدينيو وشقيقه قد وصلا إلى أسونسيون في الرابع من مارس قادمين من البرازيل وأحضرا جوازي سفرهما لشرطة الهجرة التي لم تلاحظ على الفور أي مشكلة في الوثائق، وبعد ساعات، عندما تم التنبه لموضوع التزوير، داهمت الشرطة الفندق الذي يقيم فيه اللاعب المتوج بلقب الكرة الذهبية عام 2005، حيث يروج لكتاب وحضور مؤتمرات ترعاها جمعيات خيرية تهتم بالأطفال المحرومين، وعثرت على جوازي السفر المزورين.

وتوسع التحقيق منذ ذلك الحين ليشمل قضية احتمال تبييض أموال.

ويعد رونالدينيو من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد أحرز تقريبا كل الألقاب المتاحة له من كأس عالم، كوبا أمريكا، كأس القارات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني والإيطالي، والكرة الذهبية، كما مثل ثلاثة من أكبر الأندية الأوروبية هي برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي بحسب ا ف ب.