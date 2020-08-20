الإمارات: 2.5 مليون خطوة فى اليوم الأول لمبادرة خطواتنا معا

قام بإطلاق المبادرة.. الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس الأمناء والرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الإماراتي وتستمر على مدى عشرة أيام حتى يوم 29 أغسطس الجاري.

وحقق أكبر عدد من الخطوات ويليم مسجلا 33139 خطوة ثم تبعه شيفى محققا 30 ألفا و164 خطوة ، وهما رقمان يفوقان ثلاثة أضعاف للخطوات الطبيعة التى يحققها الإنسان العادي فى اليوم الواحد والمحددة بعشرة آلاف خطوة ، كما شهد اليوم الأول تحقيق المصري فاروق محمد 15954 خطوة ، والفلسطينى غريم إبراهيم 10741 خطوة ، والبحرينى سليمان حمد 6914 خطوة ، والأردني محمد محمود 6126 خطوة ، واللبنانى وحيد أحمد 5864 خطوة ، والسودانى أبو والى بخيت 24423 خطوة ، والسعودى الويشى الدوسري 17890 خطوة ، والعمانى المكرى ربيع 2454 خطوة.وتهدف المبادرة إلى تحقيق 52 مليون خطوة لدعم حركة الأولمبياد الخاص وأصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية ، والتي تعد أكبر حركة عالمية إنسانية تهتم بذوي الإعاقة الذهنية رياضيا واجتماعيا وصحيا وتعليميا ، فى مختلف دول العالم.

وسوف يتم الإعلان فى نهاية كل يوم عما تحقق من خطوات ، مع الوضع فى الاعتبار فروق التوقيت بين مختلف دول العالم، للوصول مع نهاية اليوم العاشر للمبادرة يوم 29 أغسطس إلى 52 مليون خطوة .

وتقام مبادرة تحدى "خطواتنا معاً " برعاية شركة بن عزيز، وتأتى احتفاءً بمرور 52 سنة على إنشاء حركة الأولمبياد الخاص الدولي في العالم والتى ساهمت منذ عام 1968 فى تغيير حياة الملايين من أصحاب الهمم ذوى الإعاقة الذهنية وأسرهم حول العالم وساعدت فى قبول المجتمعات المختلفة لهم ودمجهم وقبولهم داخلها، ويضم الأولمبياد الخاص حتى الآن 6 ملايين لاعب ولاعبة من 192 دولة .

ووجه طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الاماراتي الشكر للمجتمع الإماراتي وجميع المشاركين في التحدي ووجه الدعوة لجميع الأفراد والمؤسسات ممن لم يسجلوا بعد، للانضمام لدعم الوصول إلى 52 مليون خطوة.