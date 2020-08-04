إيقاف معسكر تدريب منتخب سوريا لكرة القدم بعد انتشار فيروس كورونا بين بعض اللاعبين





وأشار البيان "كشفت الفحوصات التي أجريت للاعبي منتخبنا الوطني وللكادر الفني والإداري يوم أمس الاثنين عن إصابة كل من اللاعبين: مارديك مردكيان (حطين) ومحمد عنز واحمد الاشقر وأحمد الأحمد (الاتحاد) ومن الكادر الفني والإداري: عساف خليفة ووسام غيبور ومهند أسعد بفيروس كورونا وبناء عليه تم عزل اللاعبين والكادر بشكل كامل بعيدا عن مقر إقامة الفريق مع توفير الرعاية اللازمة لهم".

بيان إعلامي بعد ظهور نتائج مسحات pcr التي أُخذت للاعبي منتخبنا الوطني يوم أمس و التي أسفرت عن إصابة عدد من اللاعبين...Posted by ‎الاتحاد العربي السوري لكرة القدم /Syrian FA/‎ on Tuesday, August 4, 2020

وكان منتخب سوريا بدأ بلاعبيه المحلبين أمس الاثنين معسكرا تدريبيا في حلب بقيادة المدير الفني الجديد التونسي نبيل معلول استعدادا لاستكمال التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكاس اسيا 2023.

وبتصدر منتخب سوريا المجموعة الاسيوية الاولى بالعلامة التامة برصيد 15 نقطة مقابل 7 نقاط للصين والفلبين و3 نقاط لجزر المالديف ولا شيء لغوام.