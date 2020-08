لاعب الكرة المصري محمد صلاح يقضي اجازته في دبي

ونقلت صحيفة البيان أن النجم المصري اعتاد في السنوات الأخيرة زيارة دبي لقضاء إجازات قصيرة أو لتصوير حملات دعائية، وآخرها زيارته في نوفمبر الماضي.

وبحسب الصحيفة لم يكشف عن مدة الإجازة التي يقضيها محمد صلاح في دبي، مع العلم أن أول ارتباطات ليفربول ستكون يوم 29 أغسطس الجاري، عندما يواجه أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة الدرع الخيرية.

ونقل موقع كورة أن محمد صلاح وصل إلى دبي في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، وأحيطت زيارة صلاح، بالسرية كما اعتاد في زيارته السابقة لدبي، وآخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدما غاب عن المنتخب المصري؛ بسبب الإصابة.

ويتوقع ألا تطول زيارة صلاح إلى دبي، وأن يتوجه منها إلى مصر لاستكمال أيام الإجازة التي حصل عليها من مدربه الألماني يورجن كلوب، ومدتها أسبوعين بعد انتهاء الدوري الإنجليزي.

We really are everywhere pic.twitter.com/0xGQFoo83t— Mohamed Salah (@MoSalah) August 1, 2020