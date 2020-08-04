لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. نمط الحياة
  3. رياضة
الثلاثاء 4 Aug 2020 04:00 م

حجم الخط

- Aa +

لاعب الكرة المصري محمد صلاح يقضي اجازته في دبي

وصل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى دبي هذا الأسبوع ليمضي إجازة أعقبت فوز فريقه ليفربول وتتويجه بالدوري الإنجليزي الممتاز،

لاعب الكرة المصري محمد صلاح يقضي اجازته في دبي
لاعب الكرة المصري محمد صلاح يقضي اجازته في دبي

ونقلت صحيفة البيان أن النجم المصري اعتاد في السنوات الأخيرة زيارة دبي لقضاء إجازات قصيرة أو لتصوير حملات دعائية، وآخرها زيارته في نوفمبر الماضي.

وبحسب الصحيفة لم يكشف عن مدة الإجازة التي يقضيها محمد صلاح في دبي، مع العلم أن أول ارتباطات ليفربول ستكون يوم 29 أغسطس الجاري، عندما يواجه أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة الدرع الخيرية.

ونقل موقع كورة أن محمد صلاح وصل إلى دبي في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين،  وأحيطت زيارة صلاح، بالسرية كما اعتاد في زيارته السابقة لدبي، وآخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدما غاب عن المنتخب المصري؛ بسبب الإصابة.

ويتوقع ألا تطول زيارة صلاح إلى دبي، وأن يتوجه منها إلى مصر لاستكمال أيام الإجازة التي حصل عليها من مدربه الألماني يورجن كلوب، ومدتها أسبوعين بعد انتهاء الدوري الإنجليزي.

اقرأ التالي

شاهد نجم الكرة المصري محمد صلاح يلمح لمغادرته نادي ليفربول والمدرب حائر

ليفربول يحتفل بعد فوزه على تشيلسي في قمة من ثمانية أهداف

ليفربول سيحصل اليوم على تشجيع مانشستر يونايتد أمام تشيلسي