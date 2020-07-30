أمير خان يسعى لنزال مع خصمه الفلبيني ماني باكياو في دبي

غافين غيبون- أريبيان بزنس: قال الملاكم العالمي خان إنه يتطلع إلى جعل دبي منزله الثاني بعيدًا عن مسقط رأسه بولتون في شمال غرب إنجلترا ، قد خاض بالفعل نزالا في الشرق الأوسط ، بعد أن وصل إلى الحلبة في يوليو من العام الماضي لإجراء مباراة ضد بيلي ديب في السعودية.

وفي مقابلة حصرية مع أريبيان بزنس ، قال: "هناك دائمًا حديث عن نزال ملاكمة في دبي ولكن المعركة الوحيدة ، إذا كانت ستحدث في دبي ، والتي ستكون ضخمة ، ستكون معركة ماني باكياو أمام أمير خان. هناك الكثير من الفلبينيين هنا ، لديك الكثير من المغتربين الإنجليز."أعتقد أن هذه هي المعركة الوحيدة التي ستكون الأكبر ، ولكن من يدري."

ومع ذلك ، شدد خان ، بطل العالم السابق في الوزن الخفيف ، على أن أي نزال في المستقبل ، سواء في دبي أو في أي مكان آخر في العالم ، يجب أن يشمل المشجعين.

انتهت مبارايات جزيرة التزال في يو إف سي للتو في أبو ظبي ، حيث تم التنافس دون حضور الجماهير. في حين اعتبر ذلك نجاحًا كبيرًا للرياضة ، اعترف خان أنه لم يكن متحمسا للمشاركة فيها دون جمهور. ويوضح قائلا"يقولون إن نزالات الملاكمة يمكن أن تستأنف خلف أبواب مغلقة لكني لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا أم أنني سأستعد لذلك. لا استطيع ان اتخيل نجاح ذلك فأنت تحتاج لحماس الجماهير ووجودهم لدفعك للقتال بقوة ".

"سأنتظر لبضعة أشهر أخرى. لا أريد أن أترك الأمور لفترة طويلة ، أريد أن أعود للحلبة قريبًا جدًا ، لكننا لا نعرف متى سينتهي هذا ".

و يتطلع خان الذي كان في صدارة أبطال الملاكمة منذ 15 عامًا ، إلى إنشاء أكاديميات للملاكمة في الإمارة ، وقال إنه على استعداد للقيام بجولة حول مدارس المدينة لتعليم الطلاب حيل التجارة والاعمال.

"لقد بدأت في القيام بذلك في المملكة المتحدة حيث لديهم الآن دروس الملاكمة والمدربين من أكاديميتي يذهبون إلى المدارس في جميع أنحاء المنطقة وهم يعلمون الأطفال الملاكمة. ليس لأننا نريدهم أن يقاتلوا ، إنه نشاط يرتبط أيضا بالانضباط ، ومتى يجب ضبط النفس ".

"إن افتتاح أكاديمية هنا هو أمر يهمنا فعله. وسيناسبني إن أردت العيش في دبي وسيكون أمرا طيبا لاستعيد لياقتي وأكون بصحة جيدة في نفس الوقت ".

يذكر أن أسطورة الملاكمة أمير خان حصد ميدالية أولمبية وثروة قدرها 30 مليون دولار، بعد فوزه بثلاثة وثلاثين مباراة داخل حلبة الملاكمة. والآن، يمدّ أمير خان ساقيه خارج حلبة الملاكمة، ليدخل بها إلى حلبة العملات المشفّرة.