شاهد أكاديمية مهد، أكبر مشروع لكشف المواهب الرياضية السعودية من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة

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وزير الرياضة يطلق مشروع أكاديمية "مهد" الرياضية متخصصة في اكتشاف المواهب وتطويرها في المملكة
أعلنت السعودية عن أكاديمية مهد التي تعتبر أكبر مشروع يكتشف ويطور المواهب الرياضية داخل البلاد وحول العالم.
وتحتضن الاكاديمية أصحاب المواهب في كافة الألعاب الفردية والجماعية، وستكون فرصة المنافسة متاحة للجنسين من الذكور والإناث، ابتداء من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة مع تصنيف المملكة كمرجع رياضي في تصدير أفضل الممارسات الرياضية وعقد الشراكات العلمية حول العالم.
جا وقتك، ووقتها، ووقت كل موهوب #جا_وقت_مهد pic.twitter.com/1VZiYjyRYP— مهد (@MahdAcademy) July 27, 2020