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الثلاثاء 28 Jul 2020 04:30 م

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شاهد أكاديمية مهد، أكبر مشروع لكشف المواهب الرياضية السعودية من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة

وزير الرياضة يطلق مشروع أكاديمية "مهد" الرياضية متخصصة في اكتشاف المواهب وتطويرها في المملكة

شاهد أكاديمية مهد، أكبر مشروع لكشف المواهب الرياضية السعودية من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة

أعلنت السعودية عن أكاديمية مهد التي تعتبر أكبر مشروع يكتشف ويطور المواهب الرياضية داخل البلاد وحول العالم.

وتحتضن الاكاديمية أصحاب المواهب في كافة الألعاب الفردية والجماعية، وستكون فرصة المنافسة متاحة للجنسين من الذكور والإناث، ابتداء من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة مع تصنيف المملكة كمرجع رياضي في تصدير أفضل الممارسات الرياضية وعقد الشراكات العلمية حول العالم.


وهنأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المملكة العربية السعودية على افتتاح المشروع الرياضي الجديد، والذي يضيف إلى أسرة كرة القدم الكثير حول العالم خاصة بما يتعلق بتمكين الأطفال بممارسة الرياضة لا سيما في الدول النامية.

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