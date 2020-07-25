شاهد نجم الكرة المصري محمد صلاح يلمح لمغادرته نادي ليفربول والمدرب حائر

أقّر مدرب ليفربول إنه لا يعرف إن كان محمد صلاح سيكون حاضرا في موسم ليفربول القادم، فيما سبق لمحمد صلاح أن ألمح إلى أنه قد يغادر ليفربول بحسب تقارير في الصحافة البريطانية.

وكان النجم المصري الذي مثل ليفربول منذ 2017 وأحرز 94 هدفا في 151 مباراة قد أدلى بتصريحات لمجلة كولمبية بالقول:«أود الاستمتاع باللحظة! لا أحد يعرف المستقبل وماذا سيحدث، لنرى ما سيحدث، ولكن في الوقت الحالي

فزنا بدوري أبطال أوروبا، فزنا بالدوري الانجليزي الممتاز ، وأنا سعيد".

وسأله المذيع الكولمبي عن علاقته بكولومبيا فرد صلاح بأنه زار كولومبيا واستمتع بالفاكهة المميزة فيها كما أن وكيل أعماله من كولمبيا، (وفي الدقيقة 15:30) يرد صلاح على خططه المستقبلية بالقول لا أحد يعلم ما سيكون في الموسم القادم.

وحقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب كل من دوري الأبطال وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي. يذكر أن عقد النجم المصري ينتهي عام 2023.