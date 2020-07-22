شاهد هدف اللاعب المصري تريزيجيه أمام أرسنال يخرج فيلا من منطقة الهبوط

لندن (رويترز) - خرج أستون فيلا من منطقة الهبوط بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم بعد أن قاده هدف محمود حسن (تريزيجيه) لفوز ثمين 1-صفر على أرسنال يوم الثلاثاء.

وأحرز لاعب الوسط المصري هدف الفوز في الدقيقة 27 وكان كافيا ليتقدم فيلا في جدول الترتيب على واتفورد بفارق الأهداف بعد الخسارة الساحقة لمنافسه أمام مانشستر سيتي في وقت سابق يوم‭ ‬الثلاثاء.

وأجرى أرسنال ستة تغييرات على التشكيلة التي هزمت مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد الانجليزي يوم السبت واستغل فيلا الفرصة ليبتعد عن المراكز الثلاثة الأخيرة لأول مرة منذ فبراير شباط الماضي.

وكانت الليلة عصيبة في استاد فيلا بارك الخالي وأهدر كينان ديفيز فرصة مضاعفة التقدم وبعدها بدقائق سدد إيدي نكيتياه لاعب أرسنال فرصة التعادل من ضربة رأس ارتطمت بالقائم.

وسيلتقي فيلا، الذي صعد للأضواء الموسم الماضي وحقق فوزه الثاني في ثلاث مباريات، مع وست هام يونايتد يوم الأحد.

ويملك فيلا 34 نقطة ويتقدم على واتفورد بفارق الأهداف بينما يملك بورنموث 31 نقطة ويمكنه ضمان البقاء اذا فاز في آخر لقاء على إيفرتون مع خسارة فيلا وواتفورد.