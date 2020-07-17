ريال مدريد يحرز لقب الدوري الاسباني للمرة ال " 34 " في مسيرته



(رويترز) - أحرز ريال مدريد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 34 ليعزز رقمه القياسي بعد التفوق 2-1 على فياريال بفضل هدفي كريم بنزيمة ليحقق انتصاره العاشر على التوالي يوم الخميس.

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حسابي الاساسي @iF26L_ pic.twitter.com/073oXtXBb5— فيصل اهداف (@CSHD39) July 16, 2020





وسجل بنزيمة الهدف الأول في الدقيقة 29 وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77 بينما قلص فياريال الفارق بضربة رأس من فيسنتي إيبورا قرب النهاية.

وقبل إقامة الجولة الأخيرة، أصبح رصيد ريال مدريد 86 نقطة وبفارق سبع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني الذي خسر 2-1 على أرضه أمام أوساسونا يوم الخميس أيضا.