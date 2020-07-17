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الجمعة 17 Jul 2020 01:15 ص

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ريال مدريد يحرز لقب الدوري الاسباني للمرة ال " 34 " في مسيرته

ريال_مدريد يهزم #فياريال بهدفين مقابل هدف بالجولة " 37 " .. ويحرز لقب الدوري الاسباني للمرة ال " 34 " في مسيرته- كريم بنزيما افتتح التسجيل بهدف التقدم لفريق ريال مدريد ضد نظيره فياريال، والذي كان حاسمًا في صراع المنافسة على لقب الليجا.

ريال مدريد يحرز لقب الدوري الاسباني للمرة ال " 34 " في مسيرته


(رويترز) - أحرز ريال مدريد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 34 ليعزز رقمه القياسي بعد التفوق 2-1 على فياريال بفضل هدفي كريم بنزيمة ليحقق انتصاره العاشر على التوالي يوم الخميس.


وسجل بنزيمة الهدف الأول في الدقيقة 29 وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77 بينما قلص فياريال الفارق بضربة رأس من فيسنتي إيبورا قرب النهاية.

وقبل إقامة الجولة الأخيرة، أصبح رصيد ريال مدريد 86 نقطة وبفارق سبع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني الذي خسر 2-1 على أرضه أمام أوساسونا يوم الخميس أيضا.

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