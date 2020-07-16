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الخميس 16 Jul 2020 04:00 م

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منير لزاز يصبح أول تونسي يحقق إنتصاراً في نزال إحترافي في يو إف سي

فاز التونسي منير لزاز الذي يقيم في دبي صباح اليوم الخميس 16 يوليو على منافسه الغاني عبد الرزق الحسن، في نزال احتضنته حلبة جزيرة القتال في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

منير لزاز يصبح أول تونسي يحقق إنتصاراً في نزال إحترافي في يو إف سي

رفع اللزاز العلم التونسي في أول انتصار لشاب عربي في الفنون القتالية المختلط يو إف سي.

وتلقى المقاتل التونسي في بداية النزال سلسلة من اللكمات على مستوى الرأس لكنه استعاد زمام المبادرة واستنفذ قوى الحسن ليطلق بعدها سيلا من اللكمات والركلات المحكمة على الرأس والفخذين واستمر في تفوقه في الجولة الثانية فيما قرر الحكام بالإجماع بفوزه.

 

وبهذا الإنتصار التاريخي، حقق لزاز، الذي نجح في الحصول على عقد رسمي مع الUFC، إنتصاره التاسع في مسيرته (ثمانية بالضربات القاضية) ضد خسارة واحدة ، بينما سجل الحسن 10 انتصارات (10 بالضربة القاضية) ضد خسارتين آخرهما كانت فجر اليوم أمام البطل التونسي بحسب موقع موزاييك.

لمشاهدة الفيديو، الرابط على فيسبوك

https://www.facebook.com/watch/?v=276033526825618

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