أرسنال يهزم ليفربول وينهي آماله في تسجيل رقم قياسي من النقاط

لندن (رويترز) - استغل أرسنال أخطاء فادحة من لاعبي ليفربول فيرجيل فان دايك وأليسون ليتغلب 2-1 على بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في استاد الإمارات يوم الأربعاء وينهي آماله في تحقيق رقم قياسي من النقاط في المسابقة.

وتجمد رصيد ليفربول عند 93 نقطة ويمكنه الآن الوصول للنقطة 99 فقط أي متأخرا بفارق نقطة عن الرقم القياسي لمانشستر سيتي.

وهذا أول انتصار لأرسنال على ليفربول منذ أبريل نيسان 2015 ليحتل الفريق اللندني المركز التاسع برصيد 53 نقطة.

وضغط الضيوف من البداية وافتتحوا التسجيل في الدقيقة 20 عبر ساديو ماني من مدى قريب ليحرز هدفه 17 في الدوري هذا الموسم.

وحصل أصحاب الأرض على تمريرة مجانية بعد 12 دقيقة عندما أخطأ فان دايك وأعاد الكرة للخلف لتصل مباشرة إلى مهاجم أرسنال ألكسندر لاكازيت.

وراوغ المهاجم الفرنسي بهدوء المدافع فابينيو والحارس أليسون قبل أن يضع الكرة في الشباك الخالية.

وكان الخطأ الفادح الثاني من دفاع ليفربول قبل نهاية الشوط الأول ليمنح التقدم لأرسنال عندما حاول الحارس أليسون أن يرسل الكرة إلى زميله روبرتسون لكن لاكازيت ركض نحوها أسرع ومرر إلى ريس نيلسون (20 عاما) الذي سدد في الزاوية اليسرى من المرمى من مدى قريب.

من جانب آخر قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن أخطاء فريقه في الهزيمة 2-1 أمام مستضيفه أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء كانت أكبر من أن يتجاوزها البطل ويقلب النتيجة لصالحه رغم سيطرته على المباراة.

يورجن كلوب مدرب ليفربول أثناء مياراة فريقه أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء. تصوير: رويترز. (تستخدم الصورة للأغراض التحريرية فقط).

وبعد تأخره بهدف في الدقيقة 20 استغل أرسنال خطأين من المدافع فيرجيل فان دايك والحارس أليسون بيكر ليحرز هدفين وينهي آمال ليفربول في الوصول إلى عدد قياسي من النقاط في الدوري الممتاز.

وأبلغ كلوب الصحفيين بعد المباراة ”عندما ترتكب مثل هذه الأخطاء فلا يمكنك الفوز بمباراة كرة قدم أو يجب أن تكون محظوظا حقا لتحقق الفوز. لم نكن محظوظين. كل الأخطاء كانت كبيرة.

”التسجيل والتقدم 1-صفر ثم التراجع. كلنا بشر وربما كان الأمر سوء حكم على الوضع“.

ومنذ حصد اللقب قبل سبع جولات من النهاية خسر ليفربول ثماني نقاط في خمس مباريات بينما كان خسر سبع نقاط فقط قبل ذلك.

وقال كلوب ”أشعر بخيبة أمل من النتيجة بالطبع.

”الإحصاءات التي شاهدتها كانت 24-3 (تسديد على المرمى) واستحواذ 70 في المئة مقابل 30 في المئة وهذا استثنائي. لكن النتيجة هي الحقيقة وعلينا تقبل ذلك ونحن مسؤولون عن هذه النتيجة“.

وتابع ”علينا التأكد من عدم تكرار مثل هذه الأشياء مرة أخرى“.

ويملك ليفربول 93 نقطة ويمكن أن يصل إلى 99 نقطة لو انتصر على ضيفه تشيلسي ثم نيوكاسل يونايتد في آخر مباراتين.

ويملك مانشستر سيتي الرقم القياسي بحصد 100 نقطة وكان ذلك في موسم 2017-2018.