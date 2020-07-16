جزيرة النزال في أبوظبي تسجل 1.3 مليون مشاهدة مدفوعة

سجلت بطولة القتال النهائي يو إف سي 251 ضمن فعاليات جزيرة النزال بجزيرة ياس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي 1.3 مليون مشاهدة مدفوعة، وهو أكبر عدد للمشاهدات منذ بطولة يو إف سي 229 في أكتوبر 2018.

ففي المباراة الأولى لبطولة القتال النهائي يو إف سي 251 يوم الأحد الماضي، فاز كامارو عثمان على خورخي ماسفيدال في نزال مثير على لقب يو إف سي لفئة الوزن المتوسط.



وقامت شركة بطولة يو إف سي، التي تتخذ من لاس فيغاس مقراً لها، بتنظيم مباريات للفوز بثلاثة ألقاب عالمية خلال الليلة الافتتاحية من فعالية جزيرة النزال.

وساهم ذلك في تحقيق رؤية دانا وايت، رئيس شركة بطولة يو إف سي، لإنشاء "جزيرة نزال" تكون خالية من فيروس كورونا المستجد. وكان وايت اقترح هذه الفكرة لأول مرة عندما تسببت الجائحة في إغلاق جميع الفعاليات الرياضية في مختلف أنحاء العالم في مارس الماضي.

وبهذه المناسبة، قال وايت: "أثبتت جزيرة النزال إمكانياتها العالية في استضافة هذه الفعالية. وكما قدّم خورخي ماسفيدال أداءً رائعاً في المباراة الأولى. ولكن سطع نجم البطل عثمان وأثبت قدرته على الحفاظ على اللقب والفوز بالنزال. لا شك أن المباراة الأولى حققت نجاحاً مثالياً".

ووفقاً للتقارير، حصدت بطولة يو إف سي 251 نحو 78 مليون دولار أمريكي من عائدات المشاهدات التلفزيونية المدفوعة، وأعرب وايت عن شكره للجهات المستضيفة للفعالية على هذا النجاح.



واستعداداً للبطولة، تم الإعلان عن إغلاق مسافة 11 كيلومتراً في جزيرة ياس أمام الجمهور لتكون "منطقة آمنة" مخصصة للمشاركين في الفعالية. وتم تطبيق إجراءات احترازية صارمة على الرياضيين والموظفين، حيث خضعوا مرتين لفحوص الكشف عن مرض كوفيد-19 قبل سفرهم إلى الإمارات العربية المتحدة، ومرتين عند وصولهم إليها، قبل قضائهم 48 ساعة في العزل الصحي.

وبهذا الصدد قال وايت: "لم تردنا أي ملاحظة سلبية خلال حديثنا مع جميع الأطراف المعنية، لا سيما الجهة المنظمة للفعالية في أبوظبي. لقد اجتمعتُ معهم منذ بدء الفعاليات، كانوا يسألون دائماً عن السبل المقترحة لتحسين الفعاليات القادمة، فكنت أجيبهم بأنه ليس لدي أي ملاحظة سلبية على تحضيراتهم الحالية. فقد تم إنجاز كل جدول الفعاليات بمنتهى السلاسة والانتظام. وفق أعلى درجات التنظيم.

فعلى سبيل المثال، لا يمكن أن تكون هذه المنطقة الآمنة التي نقطنها حالياً والتي تضم المطاعم والفنادق والخدمات وكل شيء أفضل مما هي عليه. ومع إغلاق ولاية كاليفورنيا من جديد، نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة، لا يمكن إقامة فعالية أفضل بمرافق أفضل وطعام أفضل للجميع مما تقدمه أبوظبي. وتطول قائمة الإيجابيات لهذه البطولة، ولكن يمكنني اختصار ذلك بالقول بأنها كانت منظمة على أفضل وجه".

وتجدر الإشارة إلى إمارة أبوظبي وقّعت مع شركة بطولة يو إف سي عقداً لإقامة بطولات على أرضها خلال السنوات الخمس المقبلة. وتتمتع العاصمة الإماراتية بتاريخ عريق في مجال الفنون القتالية، حيث تستضيف بطولة العالم للجوجيتسو، التي تُعدّ مكوناً رئيسياً من الفنون القتالية المختلطة التي ازدادت شعبيتها خلال العقد الماضي.