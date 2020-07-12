تعادل بطعم الخسارة مع تعثر ليفربول أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

توقف رصيد ليفربول المتتالي في الفوز على ملعبه بذلك التعادل المُخيب للآمال كما وصفه المدرب الألماني والذي كان يأمل في مواصلة الانتصارات رغم حقيقة ضمان ليفربول للقب الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول قد شن 23 هجوما وخرج المدرب كلوب وروبيرتسون ظهير الريدز الأيسر للاحتجاج من عدم احتساب ركلة جزاء للنجم الأسكتلندي بعد تدخل من يوهان جودموندسون عليه في وقتٍ متأخر من الشوط الثاني.

وساهم نيك بوب حارس بيرنلي في صد عشرات الهجمات بما فيها الكثير من الفرص المحققة للتهديف وعاندت الشباك محمد صلاح لتنتهي سلسلة الفوز على الآنفيلد لمدة 24 مباراة متتالية في البريمرليج وهي أول مرة منذ يناير 2019 يخفق فيها فريق كلوب في الانتصار.

وشهدت المباراة تألق حارس فريق بيرنلي نيك بوب والذي أبقى النتيجة قريبة ليتمكن جاي رودريجيز من التعادل قبل 20 دقيقة من النهاية.