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الخميس 9 Jul 2020 07:15 ص

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شاهد ثنائية صلاح تضمن لليفربول تحقيق رقم قياسي

(رويترز) - أحرز محمد صلاح هدفين ليرفع ليفربول البطل رصيده إلى 92 نقطة بعد الفوز 3-1 على برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.

شاهد ثنائية صلاح تضمن لليفربول تحقيق رقم قياسي

وحافظ ليفربول على فرصة تحقيق رقم قياسي من النقاط في موسم واحد في الدوري الممتاز إذ يحتاج فريق المدرب يورجن كلوب إلى تسع نقاط من آخر أربع مباريات ليحطم رقم مانشستر سيتي القياسي عندما حصد 100 نقطة في موسم 2017-2018.

وتقدم ليفربول 2-صفر بعد أول ثماني دقائق.

وخطف نابي كيتا الكرة من دافي بروبر ومرر إلى صلاح الذي سدد بثقة من مدى قريب ليفتتح الأهداف في الدقيقة السادسة.

وبعد دقيقتين مرر صلاح الكرة إلى جوردان هندرسون الذي أطلق تسديدة متقنة من حافة منطقة الجزاء ليهز الشباك ببراعة.

وقلص فريق المدرب جراهام بوتر الفارق قبل الاستراحة عن طريق لياندرو تروسارد بعد تمريرة طارق لامبتي.

وكان بوسع برايتون، الذي تعافى بعد أداء الشوط الأول، إدراك التعادل بعد مرور ساعة من اللعب لكن دان بيرن غير المراقب فشل في تحويل كرة من مدى قريب إلى داخل المرمى.

وحسم المصري صلاح الانتصار رقم 30 في 34 مباراة هذا الموسم عندما قابل ركلة ركنية نفذها آندي روبرتسون ووضع الكرة برأسه في المرمى.

وأشرك كلوب لاعبه الشاب نيكو وليامز (19 عاما) في التشكيلة الأساسية لأول مرة في مركز الظهير الأيسر لكنه استبدله خلال الاستراحة بعدما تلقى بطاقة صفراء في الشوط الأول.

والشيء السلبي الوحيد بالنسبة لليفربول تعرض هندرسون لإصابة في الركبة قبل عشر دقائق من النهاية.

ورفع صلاح رصيده إلى 19 هدفا وبفارق ثلاثة أهداف خلف جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي المتصدر في السباق على جائزة ”الحذاء الذهبي“.
وقال كلوب إنه غير مهتم بفرصة تحطيم الرقم القياسي للنقاط.

وأضاف كلوب ”ليس مهما بالنسبة لي. أنا غير مهتم بمثل هذه الأمور لكني أريد الفوز بمباريات كرة القدم. بالنسبة للناس المتعلقة بالرياضة بصفة عامة قد يكون الأمر مهما“.

وتابع ”لدينا الآن 92 نقطة وفي الموسم الماضي حصدنا 97 نقطة. لقد حصلنا في الموسم الماضي على خمس نقاط إضافية... وهذا شيء لا يصدق. لا أعرف كيف تحقق ذلك“.

ويستضيف ليفربول منافسه بيرنلي تاسع الترتيب في أنفيلد في الجولة المقبلة ثم يواجه أرسنال وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد.

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