دراسة تكشف عنصرية متجذرة في التعليق الرياضي في كرة القدم الانكليزية

كشفت دراسة جديدة عن عنصرية متجذرة في مجال التعليق الرياضي ضد ذوي البشرة السمراء. وتوضح الدراسة كيف يكال المديح للاعبين ذوي البشرة البيضاء بانتظام، وتتم الإشادة بذكائهم وأخلاقياتهم المهنية مقارنة مع اللاعبين ذوي البشرة السمراء ممن يختذلون إلى قوة بدنية و قدرات رياضية خام بحسب بي بي سي.

وأجرت الدراسة رانريبيت -RunRepeat- وهي مؤسسة دانمركية وأرادت منها كشف اختلاف تعاطي الإعلام مع اللاعبين حسب لون بشرتهم. وأخضعت 2000 عبارة من التعليقات في 80 مباراة في الدوري الممتاز ومباريات لا ليغا بفئتيه، ووجدت 1361 من التعليقات حول اللاعبين ذوي البشرة البيضاء وقرابة 713 حول اللاعبين ذوي البشرة الغامقة ووجدت أن الفئة الأولى نالت مديحا يخص الذكاء (62.60%) والعمل الدؤوب (60.40%) وجودة العمل (62.79%)

وهناك فرص أكبر باحتمال (6.59) مرة أن يتحدث المعلق عن قوة اللاعب من ذوي البشرة السمراء وفرص باحتمال 3.38 مرة للإشارة سرعة العدو لكل خطوة. ووجدت الدراسة أن الانتقادات بلغت 63.33 % ضد ذكاء اللاعبين ذوي البشرة السمراء وزادت انتقادات لنوعية أداءهم لتصل لمعدل 67.57%.

ولدى الإشادة باللاعب صاحب البشرة السمراء يتم تبرير تفوقه بقدراته البدنية والقوة التي وهبه الله له وليس نتيجة لتدريبه أو ذكاءه.

ويقول جيسون لي مدير رابطة اللاعبين المحترفين إن هذه الدراسة تظهر التحيز الملموس ضد اللاعبين ذوي البشرة السمراء بالاستناد إلى لون بشرتهم.

ودعت الرابطة وسائلة الاعلام الكروية في بريطانيا لأخذ ذلك بعين الاعتبار والانتباه لكيفية تعاطيهم مع تحليل اللاعبين لكسر النمطية العنصرية الراسخة في أحاديثهم وتعليقاتهم.