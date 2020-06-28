شاهد مشجعي نادي زينيت بطرسبورغ باستعراض تفجير فيروس كورونا

أدى مشجعو فريق زينيت بطرسبورغ استعراضاً رائعاً، قبل مواجهة ضيفه كريليا سوفيتوف، متذيل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري. وظهرت لافتة ضخمة تصور رجلاً مرتدياً قناعاً مضاداً للغازات السامة على مدرجات ملعب «سانت بطرسبورغ أرينا»، وفي يديه بالون كبير يمثل فيروس كورونا.

ويظهر بعدها فيروس (كورونا) وهو يسقط منفجرا لتستحوذ كرة القدم على مكانه في لوحة تعبيرية خاصة صاحبتها سحابة من الدخان الأخضر. ورفع زينيت بطرسبورغ رصيده بعد الفوز على كريليا سوفيتوف 2 ـــ 1 إلى 56 نقطة، محلقا بصدارة الترتيب بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وصيفه لوكوموتيف موسكو.