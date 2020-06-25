محمد صلاح يحصل على أعلى راتب بحسب تقديرات لرواتب لاعبي ليفربول

يشير موقع جيفمي سبورت إلى تقديرات شركة سبوتراك والتي توضح من ينال أقل وأعلى الرواتب من اللاعبين في نادي ليفربول، ويظهر في التقررير أن اللاعب المصري اللامع محمد صلاح يتصدر رواتب النادي فيما يأتي في آخر القائمة كل من جو غوميز بحوالي 28 ألف جنيه استرليني يليه ترينت ألكسندر أرنولد براتب 40 ألف جنيه اسبوعيا، ثم أندرو روبرتسون بخمسين ألف جنيه ثم ساديو ماني بحوالي 100 ألف جنيه استرليني.

يتصدر محمد صلاح أعلى الرواتب يليه كل من روبرتو فيرمينو وفيرجيل فان ديك بذات الراتب وهو 180 ألف جنيه، ثم جوردان هندرسون بحوالي 140 ألف جنيه استرليني.

يذكر أن نادي ليفربول تعاقد سنة 2017 مع محمد صلاح بصفقة تاريخية بلغت قيمة الصفقة 42 مليون يورو (36 مليون جنيه إسترليني) بالإضافة إلى 8 ملايين يورو تدخل من ضمن بند المكافآت.