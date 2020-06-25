شاهد 4 أهداف ليفربول مع اقترابه من لقب الدوري الإنجليزي في مرمى بالاس

وبفضل أهداف ترينت ألكسندر-أرنولد ومحمد صلاح وفابينيو وساديو ماني، ربما يتوج فريق المدرب يورجن كلوب باللقب يوم الخميس إذا أخفق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في الفوز على تشيلسي.

لكن إذا فاز فريق المدرب بيب جوارديولا في ملعب ستامفورد بريدج فهذا يعني أن ليفربول يمكن أن يضمن التتويج عندما يلعب المباراة المقبلة أمام سيتي حامل اللقب في الثاني من يوليو تموز.

وقال ألكسندر-أرنولد الذي سجل الهدف الأول ”لقد عملنا بجدية من أجل ذلك على مدار السنوات الماضية وهذا ما كنا نحلم به.

”نحن في موقف رائع لذا سيكون بوسعنا عبور الخط قريبا“.

وهيمن ليفربول، الذي تعادل دون أهداف مع إيفرتون يوم الأحد الماضي، على المباراة ولم يلمس بالاس الكرة داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض في واقعة تحدث لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بدء عمل شركة (أوبتا) في جمع مثل هذه الإحصاءات في 2008.

وتقدم ألكسندر-أرنولد بهدف لليفربول بعدما نفذ ركلة حرة ببراعة في أعلى الزاوية اليمنى في الدقيقة 23، ليتعرض بالاس لضربة جديدة بعد أن خرج ويلفريد زاها مصابا قبلها بدقائق قليلة.

وأضاف المصري صلاح الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة من الاستراحة بعدما تلقى تمريرة من فابينيو ومهد الكرة لنفسه بصدره ثم سدد بقوة.

الملك المصري @MoSalah سجل هدفه رقم 15 بالدوري الإنجليزي الممتاز على آنفيلد هذا الموسم، والهدف السابع في آخر 6 مواجهات! pic.twitter.com/BTQxEaElJM— لـ يـ فـ ر بـ و ل () (@LFC_Arabic) June 24, 2020

وأصبحت النتيجة 3-صفر بعد تسديدة هائلة من البرازيلي فابينيو من حوالي 25 مترا قبل أن يمرر صلاح الكرة إلى زميله ماني الذي سجل الهدف بعد تعاون متكرر بين الثلاثي الهجومي.

وبدأ ماني الهجمة ومرر إلى روبرتو فيرمينو الذي منحها إلى صلاح، قبل أن يرسل اللاعب المصري الكرة بلمسة متقنة إلى ماني المندفع من ناحية اليسار لينفرد بالمرمى ويسجل بهدوء في الشباك.

وأصبح رصيد ليفربول 86 نقطة من 31 مباراة وبفارق 23 نقطة عن أقرب منافسيه سيتي.