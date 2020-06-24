محمد صلاح يعزز صفوف هجوم ليفربول ضد كريستال بالاس في مباراة الليلة

وقال كلوب مدرب ليفربول لموقع النادي أن محمد صلاح وأندي روبرتسون هما من أفضلا اللاعبين في العالم في موقعهما وسيعزز وجود محمد صلاح وروبرتسون فرص ليفربول بالطبع وأنا سعيد بعودتهما."

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز التاسع برصيد 42 نقطة، ويحتاج فريق ليفربول إلى أربع نقاط فقط في المباريات المتبقية بمسابقة الدوري، أي الفوز بمباراتين تقريبا، ليتوج رسمياً باللقب للمرة الأولى منذ عام 1990.

ونشرت صحف الإنجليزية التشكيلة المتوقعة لفريق ليفربول ضد كريستال بالاس في مباراة الليلة، وسيقود الهجوم النجم المصرى محمد صلاح بعد الغياب عن اللقاء الماضى ضد إيفرتون لعدم الجاهزية، ونفس الأمر لأندي روبيرتسون بعد تعافيه بشكلٍ كامل من الإصابة.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالى:حراسة المرمى: أليسون بيكرخط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط: فينالدوم، هيندرسون، كيتا وخط الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو.

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