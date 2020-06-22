أبوظبي وجهة دائمة لمنافسات يو اف سي

يُعلق دانا وايت على ذلك قائلاً بأنه بسبب القيود المفروضة على السفر التي أسفرت عنها جائحة كورونا على مستوى العالم، فسوف تُقسم الشركة الفعاليات بين أبيكس فاسيليتي في لاس فيغاس وبين العاصمة الإماراتية أبو ظبي.





وأضاف قائلاً: "سوف تشهد الأيام المقبلة زيارات متكررة لنا لأبوظبي إلى أن يعود العالم إلى طبيعته من جديد، ويتميز المجال الذي نعمل به بأنه مجال دولي حيث يأتي معظم المصارعين من دول مختلفة، لذا علينا أن نعقد الكثير والكثير من المواجهات بين مصارعين من أكثر من دولة، أو سينتهي بنا المطاف إلى فقدان جميع المواهب الأمريكية بهذا الشكل ولن نستطيع إقامة أي فعاليات بعد ذلك. ولهذا السبب سوف تشهد الأيام المقبلة زيارات متكررة لنا لأبوظبي ومن المتوقع أن يستمر ذلك لفترة طويلة".



تنعقد المواجهة الأولى في 11 يوليو على لقب وزن الويلتر بين كامارو عثمان وجيلبرت بيرنز حيث ستكون الفعالية الرئيسية في البرنامج الذي سيُقدم كذلك بيتر يان وخوسيه ألدو وماكس هولواي.



وستعود الإثارة من جديد في "جزيرة النزال" بعد أربعة أيام بأمسية من مواجهات يو اف سي بين كاتار وإيجي.

وحتى يمكن استضافة هذه الفعالية، فسوف تُقيم دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي منطقة آمنة على مساحة 25 كيلومترا مربعاً على جزيرة ياس ستتضمن حلبة وفندق ومرافق تدريب ومرافق لتناول الطعام.



ويقول المنظمون إن تلك المنطقة الآمنة سوف تكون مفتوحة فقط لرياضي يو اف سي ومدربيهم ولموظفي يو اف سي وغيرهم من الموظفين المعنيين بالفعالية إلى جانب موظفي جزيرة ياس ممن تستدعي الحاجة تواجدهم لضمان سير العمل بالمرافق.

وأبرمت كل من يو اف سي ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي في عام 2019 شراكة لمدة 5 سنوات لعقد فعاليات يو اف سي بالإمارات، والتي كان أولها نزال بين حبيب نور محمدوف لداستن بوارييه في سبتمبر من العام الماضي.



سوف تبث فعاليات "جزيرة النزال" بالإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على يو اف سي أرابيا، وهي أول خدمة اشتراكات ليو اف سي باللغة العربية بالشرق الأوسط.