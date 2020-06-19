الأمير الوليد بن طلال يشجع رياضة المشي ويلفت الاهتمام بقطعه 10 كيلومترات مشيا

أظهرت لقطات الفيديو خروج الأمير من مكتبه في برج "المملكة" ماشياً على قدميه برفقة عدد من مساعديه حتى وصوله إلى قصره في حي الفاخرية. وتقدر المسافة بين مكتب الأمير وقصره بنحو 10 كيلومترات، والتقى الأمير

خلال سيره بعدد من المواطنين الذين حرصوا على التقاط الصور معه. يشار إلى أن الأمير الوليد يهتم كثيراً بممارسة رياضتي المشي وركوب الدراجةالهوائية، ونشر على حسابه في تويتر خلال الأيام الماضية تفاصيل عن نشاطه الرياضي.