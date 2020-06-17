استئناف الرياضات والألعاب البحرية في دبي والبداية من البحر وسد حتا

تعود المنافسات الرياضية في دبي خلال شهر يونيو الجاري تزامنًا مع عودة النشاط الرياضي وتنفيذًا لخطة المجلس للمرحلة المقبلة التي يتم العمل بها وفق مراحل متعددة وفقا لما أعلنه مجلس دبي الرياضي.



وسيقتصر استئناف المنافسات على الفعاليات التي حصلت على موافقة المجلس وتم توفير جميع اشتراطات وإجراءات السلامة للمشاركين وأن تكون الفئات العمرية المسموح لها بالمشاركة في الفعالية من سن 12 سنة وحتى 60 سنة فقط، كما لا يسمح بمشاركة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة وأمراض الجهاز التنفسي، مع إلزام الجميع من المنظمين والعاملين والمتطوعين بارتداء الكمامات خلال التنظيم، وتوفير المعقمات الطبية إلى جانب تعقيم المكان قبل وبعد الانتهاء من المنافسات.

وتبرز بين فعاليات الرياضات البحرية رياضة (موتو سيرف) العالمية و الكرنفال البحري وفيه أهم رياضات التجديف مثل رياضة التجديف بوضع واقف على الألواح وقوارب تجديف الكاياك والكانو.

تشهد منطقة حتّا تنظيم سباق التجديف بالكاياك في مياه سد حتّا التي ينظمها نادي حتّا للكاياك حيث تعد مياه بحيرة سد حتّا من الأماكن المفضلة لعشاق هذا النوع من الرياضات الذي تتكامل فيه جمالية الطقس والجبال المحيطة بالبحيرة مع هدوء المياه والخدمات السياحية الأخرى التي تتميز بها منطقة حتّا وحولتها إلى منطقة جذب سياحية ورياضية مهمة.