السعودية: تمديد مبادرة تحرك والعب بعد تفاعل كبير لأكثر من 74,000 مشاركة

استطاعت البطولة المقامة بالتعاون بين الاتحاد السعودي للرياضة للجميع والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بجذب اهتمام فئة كبيرة من المجتمع وكوّنت قاعدة مشتركين هدفهم الجديد هو الوصول إلى تحقيق 10 مليار خطوة

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية عن قرار تمديد البطولة المبتكرة #تحرك_والعب، والتي تجمع بين النشاط الرياضي والألعاب الإلكترونية، بعد نجاحها الباهر وتزايد عدد المشاركين.

ويأتي هذا القرار المشترك بعد أن فاق نجاح بطولة تحرك والعب التوقعات، واستطاعت تخطي أكثر من 2 مليار خطوة في فترة قياسية وانضمام أكثر من 74,000 مشاركة ومشارك. حيث كان من المفترض تحقيق البطولة لمليار خطوة بمشاركة 60,000 شخص. وهذا ما دفع إدارتي الاتحادين لتمديد البطولة ورسم تحديات جديدة لتشجيع المزيد للمشاركة.



وبالنظر إلى المراحل التي ساهمت في نجاح هذه البطولة، جذب تحدي المجموعات الرياضية المحلية اهتمام مجموعة كبيرة من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حيث شهد هذا التحدي تنافس 36 فريق بمجموع 637 متنافس بهدف الفوز بالجوائز المقدمة من الاتحادين.



هذا وقد تم توزيع جوائز المسابقة التي بلغت قيمتها 60,000 ريال سعودي على الفرق التسعة الفائزة والذين استطاعوا تسجيل 29.6 مليون خطوة خلال الخمسة أيام للمنافسة. وقد شاركت فرق من الباحة والجوف وعسير والمنطقة الشرقية وحائل وجازان وجدة والمدينة ومكة والمنطقة الشمالية والقصيم والرياض وتبوك.



يذكر أن الهدف الرئيسي من البطولة هو تحفيز الجميع على ممارسة الرياضة بطريقة مسلية ومشجعة ورفع نسبة المشاركين في ممارسة الأنشطة البدنية بشكل يومي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 تحت مظلة برنامج جودة الحياة.

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