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السبت 13 Jun 2020 03:30 م

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شاهد حيل مباريات الدوري الاسباني بجهور وهتافات افتراضية

أصبح هدير الجمهور في مباريات للدوري الاسباني، يأتي بمكبرات صوت، وأقمشة ملونة بدلا من الجماهير.

شاهد حيل مباريات الدوري الاسباني بجهور وهتافات افتراضية

أصبح هدير الجمهور في مباريات للدوري الاسباني، يأتي بمكبرات صوت، وأقمشة ملونة بدلا من الجماهير.

ومع عودة المباريات لشاشات التلفزيون تدريجيا بعد توقفها بسب جائحة كورونا، بدأت خبرات البث التلفزيوني تلعب دورا في تخفيف خلو الملاعب من جماهير المشجعين وهدير أصواتهم، وبرزت حيل ظهرت على الشاشات هو اعتماد الملاعب على أصوات افتراضية لضجة الجمهور بدلا من الصمت المخيف مع اندفاع اللاعبين في هجمات نحو مرمى الخصم للتعويض عن كآبة غياب الإثارة والحماس المعهودة لحضور الجمهور كما ظهر في مباريات الدوري الألماني.

لكن الإسبان بادروا بتعاطي مختلف مساء أمس في لقاء بين اشبيليا وريال بيتس و حقق نادي إشبيلية عودة قوية لأجواء الدوري الإسباني بفوزٍ مثير على جاره ريال بيتيس بهدفين دون رد. لكن من خلال المشاهدة في المنزل تبين بفضل تعاون بين شركة الألعاب EA Sports مع هيئة الدوري الاسباني لا ليغا لضخ أصوات الجمهور فيما زودت شركة فيزرت Vizrt النرويجية مؤثرات مرئية لتظهر ما يشبه الجمهور في المدرجات. 

 وقال ميلشيور سولار مخرج الصوت والصورة في الدوري الاسباني لصحيفة اتلانتيك، :" نحترم ما يقومون به الألماني في الدوري لديهم لكننا تقوم بشيء مختلف ونعتبر المؤثرات وسيلة لعرض تلفزيوني يذكرك بما اعتدت على مشاهدته حين يكون الملعب مكتظا بالجماهير.

 

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