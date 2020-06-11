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الخميس 11 Jun 2020 03:15 م

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نجم ليفربول المصري محمد صلاح يفاجئ أصحاب سيارات بتسديد قيمة البنزين للجميع في محطة

أدخل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الفرح لقلوب أصحاب سيارات كانوا في محطة بنزين في سانزبيري حين نزل لتسديد قيمة البنزين ودفع عن كل السيارات الموجودة

نجم ليفربول المصري محمد صلاح يفاجئ أصحاب سيارات بتسديد قيمة البنزين للجميع في محطة

ونشر شاب انكليزي على تويتر صورة لمحمد صلاح وهو في محطة الوقود مرتديا لباس فريق ليفربول الكامل

مع قفازات في يديه، حاملا رذاذ مطهر للوقاية من فيروس كورونا.

وتترسخ مكانة النجم المصري الذي يواصل في كسب القلوب وإشعال الحماس لدى محبي كرة القدم وخاصة مشجعي ليفربول.

ونقلت مواقع إخبارية بريطانيا هذه الحادثة اليوم مع الإشارة إلى أن جرائم الكراهية تراجعت بمعدلات عالية بفضل قدوم محمد صلاح للعب في صفوف ليفربول.

وتراجعت كراهية المسلمين- الاسلاموفوبيا بمستويات كبيرة، وانخفضت جرائم الكراهية بحوالي 18.9 % ، وكراهية المسلمين بمعدل 53% بين مشجعي ليفربول.

 

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