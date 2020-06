نجم ليفربول المصري محمد صلاح يفاجئ أصحاب سيارات بتسديد قيمة البنزين للجميع في محطة

ونشر شاب انكليزي على تويتر صورة لمحمد صلاح وهو في محطة الوقود مرتديا لباس فريق ليفربول الكامل

مع قفازات في يديه، حاملا رذاذ مطهر للوقاية من فيروس كورونا.

وتترسخ مكانة النجم المصري الذي يواصل في كسب القلوب وإشعال الحماس لدى محبي كرة القدم وخاصة مشجعي ليفربول.

ونقلت مواقع إخبارية بريطانيا هذه الحادثة اليوم مع الإشارة إلى أن جرائم الكراهية تراجعت بمعدلات عالية بفضل قدوم محمد صلاح للعب في صفوف ليفربول.

Yesterday Mo Salah arrived at a Sainsbury’s petrol station and paid for everybody’s fuel. It’s the little things that make a difference pic.twitter.com/rDWZl7GFhy — LFCVine (@LFCVine) June 11, 2020

وتراجعت كراهية المسلمين- الاسلاموفوبيا بمستويات كبيرة، وانخفضت جرائم الكراهية بحوالي 18.9 % ، وكراهية المسلمين بمعدل 53% بين مشجعي ليفربول.

According to a Stanford University study, since Mo Salah joined Liverpool, hate crimes in the Merseyside area have decreased by 19%. pic.twitter.com/tQS0UHtKLC— ESPN FC (@ESPNFC) June 10, 2020