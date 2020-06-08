  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. نمط الحياة
  3. رياضة
الأثنين 8 Jun 2020 07:00 ص

حجم الخط

- Aa +

كريستيانو رونالدو يصبح أول رياضي بنادي المليارديرات

نجم فريق ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي يدخل نادي المليار دولار أرباح خلال مسيرته الكروية

كريستيانو رونالدو يصبح أول رياضي بنادي المليارديرات

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق وهداف يوفنتوس الحالي قائمة أثرياء المشاهير في المرتبة الرابعة، بعد أن نجح  في الوصول لأول مليار دولار في حياته كربح من عمله كلاعب كرة قدم.
جاء هذا بحسب ما ذكرت مجلة "فوربس" ، حيث يعد نجاح النجم البرتغالي هو الأول من نوعه بالنسبة لأي لاعب كرة قدم حول العالم.

وأضحت المجلة أن 650 مليون دولار (575 مليون يورو) من ذلك المبلغ جاء بشكل مباشر من راتب اللاعب مع الأندية التي مثلها خلال مسيرته بداية من ناسيونال ماديرا وسبورتنج لشبونة مرورًا بمانشستر يونايتد وريال مدريد وختامًا بيوفنتوس.

اقرأ التالي

قفزة كبيرة في وظائف الرياضة الافتراضية

دبي: إعادة فتح ممشى شاطئ الممزر

اعتذار نادي سيؤول بعد اتهامه باستبدال جمهوره بدمى جنسية