كريستيانو رونالدو يصبح أول رياضي بنادي المليارديرات

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق وهداف يوفنتوس الحالي قائمة أثرياء المشاهير في المرتبة الرابعة، بعد أن نجح في الوصول لأول مليار دولار في حياته كربح من عمله كلاعب كرة قدم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت مجلة "فوربس" ، حيث يعد نجاح النجم البرتغالي هو الأول من نوعه بالنسبة لأي لاعب كرة قدم حول العالم.

وأضحت المجلة أن 650 مليون دولار (575 مليون يورو) من ذلك المبلغ جاء بشكل مباشر من راتب اللاعب مع الأندية التي مثلها خلال مسيرته بداية من ناسيونال ماديرا وسبورتنج لشبونة مرورًا بمانشستر يونايتد وريال مدريد وختامًا بيوفنتوس.