مجموعتي المالكي وسيرا تتصدران التحول الرقمي في الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الجائحة

كشفت «سيلزفورس»، الشركة العالمية المتخصصة في حلول إدارة علاقات العملاء، اليوم عن الدعم الذي تقدمه مجموعة المالكي ومجموعة سيرا لسوق التحول الرقمي في الشرق الأوسط الذي بلغ حجمه 2.3 مليار دولار، وذلك مع انطلاق فعاليات "سيلزفورس لايف: الشرق الأوسط 2021"، إحدى أبرز المناسبات المختصة بالأعمال الرقمية في المنطقة.



ويأتي هذا الإعلان على خلفية استثمار شركات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التحول الرقمي بغية تعزيز تجارب العملاء ودفع تنافسية الأعمال في مرحلة ما بعد الجائحة، والذي أثمر عن وصول حجم سوق التحول الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.3 مليار دولار، وفقا لتقرير حديث من شركة "فيوتشر ماركت إنسايتس".

وبهذه المناسبة، قال تيري نيكول، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا في شركة «سيلزفورس»: "مع وصول سوق التحول الرقمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مستويات جديدة، تبرهن مجموعة المالكي ومجموعة مانتراك ومجموعة سيرا عن ريادة المنطقة للابتكارات الرقمية ضمن قطاعات رئيسية متنوعة مثل التجزئة والبناء والسفر".

وستتضمن فعاليات "سيلزفورس لايف: الشرق الأوسط 2021" (https://sforce.co/2T5s0aC) سلسلة من المناسبات الافتراضية تحت عنوان "النجاح من أي مكان" بقيادة مجموعة من المتحدثين البارزين، وسيتخللها تقديم محتوى محفز للأفكار وعروض عملية وأدوات كل أسبوع من 25 مايو وحتى 15 يونيو. وستتناول الجلسات مواضيع مثل تحقيق النجاح من أي مكان والتفاعل مع العملاء والتجارب الرقمية والبيانات والأتمتة.

وأضاف تيري نيكول: "توفر فعاليات "سيلزفورس لايف: الشرق الأوسط 2021" لمؤسسات المنطقة الفرصة لاعتماد نموذج العمل رقميا بالكامل من أي مكان، والذي يدعمه التطور الكبير الحاصل في حوسبة السحاب الذي يأذن لبداية مرحلة السحابة الثالثة، حيث يمكن لهذا التطور الهائل في تقنيات الحوسبة السحابية أن يساعد الشركات على الارتقاء بمستوى عملياتها التشغيلية وتجارب عملائها وتعزيز ابتكاراتها في العمل خلال مرحلة ما بعد الجائحة".

مجموعة المالكي تطبق التحول الرقمي على تجارب بيع السلع الفاخرة بالتجزئة لملايين العملاء في مجلس التعاون

مجموعة المالكي شركة عائلية تتخذ من السعودية مقرا لها والتي تحتفل بذكرى تأسيسها الـ 70 خلال العام 2022، وتتخصص في سوق التجزئة وتوزيع السلع الفاخرة لأكثر من 105 علامة تجارية عالمية. تستخدم المجموعة حلول «سيلزفورس» لخدمات السحاب والتسويق والتجارة إضافة إلى حلول Salesforce CMS وحلول شركة "ميول سوفت" بهدف تعزيز تجارب العملاء في سائر أنحاء قنوات التوزيع والبيع التابعة لها في أنحاء المنطقة.

وأفاد دانيل جوميز روخاس، مدير التقنيات الرقمية لدى مجموعة المالكي بقوله: "لا يسعى مستهلكو السلع الفاخرة في دول مجلس التعاون إلى التسوق ضمن المتاجر فحسب، بل يريدون تجارب متكاملة وسهلة لدى انتقالهم من أي قناة للبيع، سواء من الإنترنت أو في المتاجر أو لدى الاتصال بخدمة العملاء أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. ونحن اليوم نستثمر في تقنيات «سيلزفورس» وفي الإجراءات والمواهب المحلية لأجل تحقيق التميز في تجارب العملاء وتوطيد التفاعل طويل الأمد معهم، وهذه هي الركائز التي توفر الميزة التنافسية الفارقة لمجموعة المالكي وعلاماتنا التجارية الفاخرة".

مجموعة مانتراك تحقق نموا يرتكز على العملاء ضمن قطاع البناء العالمي

تعتبر مجموعة مانتراك التي تتخذ من القاهرة مقرّاً لها، واحدة من أكبر وكلاء كاتربيلر (CAT) المعتمدين في العالم، وتغطي أنشطتها 12 دولة في ثلاث قارات هي إفريقيا وآسيا وأوروبا. وتقدّم مجموعة مانتراك حلولاً صناعية مختلفة بدءاً من الآلات الثقيلة ووصولاً إلى محطات الطاقة الشمسية. تعمل الشركة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والتعدين والبناء والطاقة المتجددة، وتخدم أكثر من 42000 عميل.

ومع استخدام منصة العملاء "كاستمر 360" من «سيلزفورس»، نجحت مجموعة مانتراك في تعميق فهمها لاحتياجات العملاء واستباق التحديات وإيجاد الحلول، لاسيما في قطاعي البناء والتعدين.

وقالت ريم شعراوي، المدير الأول لمشاريع إدارة علاقات العملاء : "تمارس الكثير من شركات البناء والتعدين في العالم عملياتها في مواقع نائية، ما قد يبرز تحديات لدى إجراء التحليلات والقياسات عن بُعد لرحلاتها ومعداتها. ومع استخدام حلول سيلزفورس، أصبحت بإمكان مجموعة مانتراك استخدام التعلم الآلي لتحليل واستشراف سلوكيات عملائنا، حتى في حالة عدم الاتصال بالشبكة. وفي المرحلة المقبلة، تخطط مجموعة مانتراك لتحقيق الربط بين عملائنا وبوابة التجارة الإلكترونية الخاصة بنا وتزويدهم بالمعدات والخدمات بشكل استباقي".

مجموعة سيرا تطلق العنان لقوة البيانات وتعزز تجارب سفر العملاء

قامت مجموعة سيرا التي يقع مقرّها في الرياض، وتعتبر من شركات السفر الرائدة في الشرق الأوسط (والمعروفة سابقا باسم مجموعة الطيار للسفر)، باستخدام برمجيات "تابلو" للعرض المرئي للبيانات لأجل تحليل البيانات الواردة من ملايين العملاء والاستفادة منها. حيث أدخلت مجموعة سيرا تحسينات على التكاليف وقدمت تجارب سفر مخصصة تلبية لاحتياجات وأذواق العملاء المختلفة، وأنتجت روافد جديدة من الإيرادات الرقمية.

وتعليقا على ذلك، قالت لويز بليك، نائب الرئيس لوحدة البيانات في مجموعة سيرا: "عقب الجائحة توجب على مجموعة سيرا وشركات السفر معالجة ثلاث مسائل: أولها كان تفهم رحلات السفر لدى عملائنا، وثانيها التواصل مع عملائنا حيال بروتوكولات الصحة والسلامة، وثالثها استشراف الطلب على السفر في المستقبل". وأضافت قائلة: "بفضل برمجيات تابلو، بات بإمكاننا مشاركة لوحات عرض البيانات والتنبيهات بسرعة ومرونة في سائر أنحاء شركتنا، والتي كان لها دور حيوي في تلبية احتياجات سفر عملائنا في حقبة العمل من أي مكان".

«سيلزفورس» تتلقى اهتماما كبيرا بمنصتها "كاستمر 360" لأجل مرحلة السحابة الثالثة

في ضوء الدعم الذي تقدمه الشركة لجهود التحول الرقمي ضمن المنطقة في مرحلة ما بعد الجائحة، تحظى «سيلزفورس» باهتمام قوي بمنصتها المتكاملة لإدارة علاقات العملاء "كاستمر 360" Customer 360 لأجل مرحلة السحابة الثالثة مع منصة هايبرفورس Hyperforce.

وتأتي مرحلة السحابة الثالثة القائمة على العمل والتعاون من أي مكان كتحديث لمراحل سابقة، بداية من السحابة الأولى التي شكلتها شبكة الويب العالمية، ومن ثم السحابة الثانية التي استندت إلى تقنيات الهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي. وفي مرحلة السحابة الثالثة، تستطيع منصة "كاستمر 360" العمل كهمزة وصل بين البيانات والتطبيقات والأجهزة لأجل إنشاء مرجعية موحدة للبيانات تستند إليها سائر أقسام المبيعات والخدمة والتسويق والتجارة.

واستعراضا لقوة خطة الشركة للنمو ضمن المنطقة، وجدت دراسة قامت بها شركة "آي دي سي" للأبحاث بأن منظومة الأعمال التابعة لشركة «سيلزفورس» ستساهم في خلق 11,180 ألف وظيفة جديدة مباشرة في الإمارات بحلول العام 2024، يوازيها خلق 18,700 وظيفة جديدة غير مباشرة، وأن يصل إجمالي إيرادات الأعمال الجديدة لشركة سيلزفورس وشركائها في الدولة إلى 2.6 مليار دولار.