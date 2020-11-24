التلاعب بعوالم أخرى

كارلا سرتان- أريبيان بزنس: بدأ كريم إبراهيم بالتخطيط منذ ثلاث سنوات لإعادة إحياء ألعاب الآركيد عبر استخدام تقنية ألعاب الواقع الافتراضي، لكنّه اليوم يواجه تحدّيا هائلا يتمثل في تأسيس البنية التحتية لألعاب الرياضات الإلكترونية (إي سبورتس) غير الموجودة حاليًا في المنطقة.



وحين قام إبراهيم كريم بتأسيس شركة ألعاب الواقع الافتراضي، روبوكوم ڤي آر، منذ ثلاث سنوات، لم يكن يخطر في باله أنه سيتولى خطط لإصلاح البنية التحتية للألعاب في المنطقة ولكن يبدو أن صفقة جديدة أبرمتها شركته ستتكفل بذلك.

قامت شركة روبوكوم ڤي آر بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجهة التي تتولى تطوير منطقة القناة في أبو ظبي لافتتاح "بيكسل" ، وهو مجمع لألعاب الواقع الافتراضي ومركز لألعاب الرياضات الالكترونية (إي سبورتس). ستضم "بيكسل" أول أكاديمية معتمدة للألعاب الرياضية الإلكترونية (إي سبورتس) في المنطقة لدى افتتاحها العام القادم.



"من المتوقع أن تؤدي عملية فسح المجال أمام فرص حقوق الرعاية والإعلان والصحافة إلى زيادة الإيرادات العالمية (لألعاب الرياضات الالكترونية) إلى أكثر من ١.٧ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢١، أي حوالي ١٪ من إجمالي سوق الألعاب،" حسب تقرير يناير ٢٠٢٠ لشركة استراتجي آند، فيما وصلت قيمة قطاع الألعاب الالكترونية إلى ١٢٩ مليار دولار سنويًا، ويمكن تلمس مقارنةً لذلك مع توقع أن تصل قيمة هذا القطاع في منطقة دول الخليج حوالي ٨٢١ مليون دولار بحلول سنة ٢٠٢١.



حين سُئِل إبراهيم عن سبب اتخاذه قرارًا لتأسيس أكاديمية لألعاب الرياضات الالكترونية (إي سبورتس) في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، قال بأن هدفه الأبعد "هو إنشاء نظام لا يتوفر أصلا في الوقت الراهن في المنطقة."



ينسحب ذلك أيضًا على العمل الرئيسي لشركة روبوكوم ڤي آر (ألعاب الواقع الافتراضي)، الذي ما زال أمرا مستحدثا ويمثل جزءا بسيطا من قطاع الألعاب الالكترونية على الرغم من رهان شركات كبرى مثل إتش تي سي، أوكيولوس في آر، وبلاي ستيشن على قدرات روبوكوم ڤي آر. فهي على عكس هذه الشركات التي قامت بابتكار سماعات ومحتوى يستطيع أن يستخدمه المستهلك مباشرة، فشركة روبوكوم ڤي آر تركز على مبدأ "الترفيه المرتبط بموقع اللاعب" – وهو عبارة عن ألعاب آركيد حديثة.

بدلًا من تلبية احتياجات مستهلكين وعملاء فرديين، تعمل شركة روبوكوم ڤي آر مع كيانات وشركات كبرى تسعى إلى إضافة وحدات تحكم ومحتوى ألعاب آركيد الواقع الافتراضي إلى مواقعها الحالية – بما في ذلك دبي مول، ومطار إسطنبول الدولي و"أمريكان دريم" مول في مدينة نيو يورك.



ويقول إبراهيم "نحن متقدمون على السوق بعشرة سنوات لأننا قمنا بالسير عكس التوجهات السائدة،" وأضاف "كان الجميع يستثمر في محتوى ألعاب الواقع الافتراضي ولم يكن أحد يستثمر في مبدأ الترفيه بالاستناد إلى مكتم وجود اللاعب".

في الوقت نفسه، يرى إبراهيم بأن البنية التحتية المحدودة للألعاب الالكترونية في المنطقة تمثل فرصة لجلب ألعاب الرياضات الالكترونية (إي سبورتس) لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد سيطرت الأسواق في آسيا-المحيط الهادئ، وأميركا الشمالية، وأوروبا، إلى حد كبير على الألعاب الالكترونية التنافسية. وفقًا ل"بيزنس إنسايدر إنتيليجنس" يمثل باقي العالم، خارج هذه المناطق الثلاثة، حوالي ١٥٪ من إجمالي إيرادات ألعاب الرياضات الالكترونية (إي سبورتس).



ويقول جوني يعقوب، مدير في شركة استراتجي آند في الشرق الأوسط، في ذلك"الفرصة التي تمثلها ألعاب الرياضات الالكترونية (إي سبورتس) هي فرصة استثنائية ويمكن مقارنتها ببعض أكبر الأحداث الرياضية في العالم. خذ مثلًا، كايل جيرسدورف، المعروف على الانترنت باسم "بوجا". إنه اللاعب الالكتروني الذي ربح كأس العالم في لعبة فورتنايت الالكترونية وحصل على ٣ ملايين دولار – وذلك مبلغ أكبر من أي مبلغ تم منحه لأي فائز في بطولة ويمبلدون للتنس. هذا هو حجم هذا القطاع."



سارع إبراهيم في الإشارة إلى المفاهيم الخاطئة الموجودة حول ألعاب الرياضات الالكترونية (إي سبورتس). وقال بأن "يعتقد الناس بأنك إذا كنت تلعب طوال اليوم وتقوم بشرب مشروبات الطاقة، فأنت لاعب في الرياضات الالكترونية. هذا ليس صحيحًا على الإطلاق."

يقول إبراهيم بأنه بالإضافة إلى حاجة اللاعب إلى أن يكون ماهرًا في المنافسة في اللعبة ، ولكن عليه أيضًا أن يتعلم مهارات صنع محتوى الألعاب وذلك إذا كان الشخص يتطلع إلى تحقيق نجاح في مجال الألعاب الرياضية الالكترونية (إي سبورتس). ومع وصول عدد الجمهور الدولي لألعاب الرياضات الالكترونية إلى ٤٩٥ مليون شخص هذا العام، فقد أصبح البث المباشر جزءًا كبيرًا من ألعاب الرياضات الالكترونية (إي سبورتس) مما أدى إلى بناء قاعدة من المتابعين العالميين وأعطى اللاعبين فرصة أفضل لجذب انتباه فرق عالمية.

يكتب مارييل سوتو رييس في تقرير لـ"بزنس إنسايدر إنتيليجنس" صدر سنة ٢٠١٩ بأن "الألعاب الرياضية الالكترونية قد وصلت إلى طبقة الستراتوسفير وذلك بسبب المكون الاجتماعي للبث المباشر واللعب الالكتروني. توفر منصات البث الخاصة بالألعاب الالكترونية، مثل منصة تويتش وألعاب يوتيوب، اتصالًا مباشرًا ما بين محبّي اللعب واللاعبين وفرقهم. بينما سمحت وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الروابط بالازدهار، وقامت بعض منظمات الألعاب الرياضية الالكترونية، مثل فازي كلان، بالتحرك الشرس نحو مجالات مثل تصنيع البضائع الترويجية، مما يعطي لعلامتهم التجارية شهرة أكبر من مجرد التركيز على ألعاب الرياضات الالكترونية فقط."

تتضمن الأكاديمية – التي تركز على ألعاب الكمبيوتر و بلاي ستيشن، والهاتف المحمول – غرفة إنتاج مع شاشة خضراء، وغرف بث مباشر متعددة، وقاعة أحداث، وميزات أخرى. ويقول إبراهيم "عندما تقومون بزيارة الأكاديمية، لا يكفي أن نساعدكم على التفوّق في لعبة ما، بل نريد أن نقوم ببناء النظام بأكمله."

ويضيف إبراهيم بأن شركته تقدم "عضوية لنادي رياضي بجوارنا. بعد عدّة ساعات من اللعب الالكتروني، لا بد أنك سترغب بالاعتمام بصحتك– لدينا كافيتريا ومستشار نفسي للتحدث عن أي مشكلة إذا تمت الحاجة."

ويقول أيضًا بأنه يريد وضع منطقة الشرق الأوسط على خارطة ألعاب الرياضات الالكترونية (إي سبورتس)، وذلك يعني البحث عن المواهب المناسبة وتطويرها وإرسالها إلى خارج المنطقة للعب مع الفرق الدولية. ولدى عودتهم إلى المنطقة يمكن مواصلة بناء قطاع ألعاب الرياضات الالكترونية (إي سبورتس) في المنطقة بالمساعدة من خبرتهم وتجربتهم.

"لا نريد أن نكون بمثل مقهى للإنترنت." يقول إبراهيم. "هذه مؤسسة محترفة وسنعلمكم كيف تصبحوا محترفين."

تمثل دول مجلس التعاون الخليجي الآفق المثالي لتنمية الألعاب الالكترونية التنافسية بسبب وجود عدد كبير من الشباب مع معدل عال في استخدام الإنترنت المنتشرة في كل مكان. ونظرًا لأن المنطقة تعد سوقًا غير مستغل في هذا المجال، فهناك مخاطر متأصلة، لكن إبراهيم لا يتجنب المخاطر – قام بتأسيس وإقفال تسعة شركات قبل أن يحقق نجاحًا مع روبوكوم ڤي آر.

كانت عملية تأسيس شركة تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا في بلد مثل لبنان الذي يفتقر إلى البنية التحتية إجمالًا، بمثابة مخاطرة بالفعل. ولكن إبراهيم وشريكه في العمل توفيق عساف تمكنا من الفوز بمشاريع في الإمارات وتركيا والولايات المتحدة. لكن انفجار مرفأ بيروت، الذي دمّر العاصمة في ٤ آب ٢٠٢٠ وشرّد المئات من الآلاف، كان تحديًا كبيرًا.

يقول إبراهيم: "تم تدمير جميع معداتنا،" مشيرًا إلى أن مكتب الشركة موجود في منطقة بيروت الرقمية (أو بيروت ديجيتال ديستركت) التي لاتبعد كثيرا عن وسط العاصمة. "لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى لأن الانفجار حصل بعد الساعة السادسة مساءً، ولكن دُمرت ٧٠٪ من أجهزة الكمبيوتر الموجودة هناك."

حتى وهو يصف الضرر الذي وقع بأجهزة الشركة، يبدو إبراهيم متفائلًا بالمستقبل ويوضح أنه لا يندم على تأسيس شركته في بيروت. ومع ذلك، بأمل أن يفتح مكتبًا في دبي مع نمو الشركة.

يرى إبراهيم أن مستقبل الواقع الافتراضي سيتجسد كمساحة افتراضية حيث يمكن للناس التفاعل ويقول بأن ألعاب الرياضات الالكترونية (إي سبورتس) هي جزء واحد من هذه الرؤية الكبرى التي يسميها "دائرة الواحة" – ويشير هذا الاسم إلى رواية " (أو ريدي بلاير وان) للمؤلف إيرنست كلاين. في هذه الرواية هناك واقع عالمي افتراضي اسمه الواحة وهو "الموقع" الأساسي حيث يذهب الناس من خلاله إلى المدرسة أو يتنافسون باللعب أو يتواصلون مع الآخرين.

ويقول إبراهيم خاتمًا، "في أحد الأيام، سيكون لديكم مساحتكم (الافتراضية) الخاصة حيث يمكنكم الاختلاط والتواصل مع الآخرين وطبعًا، سيتاح لكم أن تكونوا ما تريدوا أن تجسدوه في محيطكم."