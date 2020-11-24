"إيكار" تطلق برنامجها المخصص لتأجير السيارات إلكترونياً

أطلقت "إيكار"، مشغّل لخدمة مشاركة تأجير السيارات في الشرق الأوسط، برنامجها الابتكاري "إيكار فليت"، وهو عبارة عن منصة لتقديم البرمجيات كخدمة (SaaS) يتيح لشركات تأجير السيارات، سواء لفترات قصيرة أو طويلة الأمد، إدراج سياراتهم ضمن تطبيق "إيكار" والاستفادة فورياً من تأجير سياراتهم لاتلامسياً، وتعزيز الاستفادة من أسطولهم، وتحليل سلوكيات السائقين، وتعقب السيارات بشكل فوري ومتواصل. وقد نجح نظام تشغيل السيارات "إيكار" اليوم في تخطي حدود المعدات والقيود الجغرافية، إذ بات جاهزاً لتوسيع نطاق أعماله عالمياً، ودعم قطاع تأجير السيارات المتعثر.



وبهذه المناسبة قال فيلهيلم هيدبيرغ، مؤسس شركة "إيكار": "أدركنا مبكراً ضرورة تركيز نفقاتنا لصالح تطوير بنيتنا التحتية التكنولوجية. فقد ركزت ’إيكار‘، خلاف باقي شركات النقل في الشرق الأوسط والتي تستخدم تقنيات عامة من مزودي الطرف الثالث، على تطوير تكنولوجيا داخلية خاصة يستفيد منها المستهلكون ومالكوا الأساطيل على حد سواء. ونفخر بنجاحنا في تسجيل ما يزيد على 5,000 سيارة في برنامجنا الجديد في غضون أسابيع قليلة من إطلاقه. ويتم يومياً تأجير أكثر من 500 ألف سيارة في دول الخليج، والتي يمكن اليوم إدراجها رقمياً وبكل سهولة على برنامج تشغيل السيارات ’إيكار‘ عبر أي جهاز لتقنيات المعلومات المدمجة داخل السيارة. كما نعتزم التعاون مع شركائنا المهمين لإدراج أكبر عدد ممكن من السيارات".



ومع سعي برنامج "إيكار فليت" إلى رفد المنصة بآلاف السيارات الجديدة، فإنه سيتيح للمستهلكين الاستمتاع بطرازات جديدة من السيارات الكهربائية والعاملة بالوقود؛ سواء الاقتصادية أو حتى الفاخرة. كما سيساهم توسيع الأسطول في تعزيز فرصة وجود سيارة متاحة للإيجار على مقربة من مكان تواجد العملاء لحجزها فورياً عبر تطبيق "إيكار".

تم تصنيف "إيكار" خلال العام الماضي بصفتها خدمة مشاركة السيارات الأكثر استخداماً في العالم. ورغم توقف الخدمة مؤقتاً في مطلع عام 2020 بسبب الإغلاقات الحكومية نتيجة تفشي جائحة "كوفيد – 19"، إلا أن الشركة نجحت في اغتنام هذه الظروف المعاكسة لصالحها، عقب ارتفاع الطلب على الخدمة من المستهلكين والشركات على حد سواء.