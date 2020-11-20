مايكروسوفت تنافس زووم بتقديم مكالمات لـ 24 ساعة فيديو مجانا للعائلات

بعد أن أعلنت زووم عن زيادة فترة الاتصال المجاني بمناسبة عيد الشكر في الولايات المتحدة دون التقيد بحد 40 دقيقة مجانية، سارعت مايكروسوفت للرد بعرض أقوى للتواصل عبر مايكروسوفت تيمز دون الحاجة لحساب بريدي ولا تطبيق بل مجرد متصفح انترنت مع رابط الاتصال للتلاقي مع ما يصل إلى 300 فرد من الأصدقاء والعائلة.

ولاستضافة لقاء عبر مايكروسوفت تيمز يكفي التسجيل بموقع تيمز:

https://teams.live.com

لترسل رابط اللقاء إلى الأهل والاصدقاء ليتصلوا عبر متصفح الانترنت. ويمكن أن يظهر لغاية 49 شخصا من الأصدقاء أو العائلة في اجتماع افتراضي عبر الخدمة بحسب ما نقله موقع ذا فيرج.

ويبدو أن مايكروسوفت تحاول استدراك اخفاقها المريع مع سكايب الذي أثقلته بأدوات التسويق وتعقيدات الاتصال مما دفع بالمشتركين به للنفور منه للبحث عن سبل أكثر بساطة مثل زووم.

ولم يتضح إن كانت مايكروسوفت ستقدم اتصال فيديو 24 خارج الولايات المتحدة، أي في باقي دول العالم، وبمحاولة تجريب عمل لقاء فيديو من دبي تبين أن رابط https://teams.live.com يرفض متصفحات الجوال، فإن كنت ستستضيف اللقاء عليك بجهاز كمبيوتر لأن مايكروسوفت تيمز لا يعمل بمتصفح فايرفوكس ولا كروم ويجبرك على تنزيل التطبيق، والذي بدوره يطلب رقم الهاتف الجوال وحرية الوصول لكل شيء فيه.