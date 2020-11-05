تحالف 5 شركات عملاقة لتسريع عملية تطوير ممارسات العمل الجديدة

أعلنت كل من بالو ألتو نتوركس وبوكس وسبلانك وأوبر وزووم اليوم عن تحالف يجمعها تحت مسمى فليكس وورك (FLEXWORK)، ويجمع التحالف قادة القطاع بغية التركيز على مستقبل العمل وتسريع عملية تطوير ممارسات العمل الجديدة التي تتمحور بشكل أساسي حول الموظف، خصوصاً فيما يتعلق باختياراته ومستوى المرونة التي يحتاجها.



التحالف الجديد هو عبارة عن مجتمع عمل جديد يعيد تصور أماكن العمل المستقبلية، ويشمل ذلك مجالات عدة مثل مرافق العمل، وعمليات التطوير والتعلم والقيادة والمزايا المقدمة للموظفين. يسعى هذا المجتمع الجديد إلى المساعدة في توجيه الشركات نحو المستقبل وكذلك دعم مسيرتها إلى مرحلة ما بعد جائحة كورونا.



وفي هذا السياق قال نيكيش أرورا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بالو ألتو نتوركس: "كان على الجميع التحلي بالذكاء اللازم لمواجهة جائحة كورونا، وقد وضحت لنا هذه الجائحة المرونة التي يجب على مؤسساتنا والأفراد التحلي بها لمواكبة الظروف المتغيرة. كما سلطت الجائحة الضوء على مجالات الفرص التي يمكننا من خلالها إحداث التغيير اللازم على مستوى أماكن العمل في المستقبل القريب. الجميع يتفق على أن مستقبل بيئات العمل يتطلب منا أن نمتلك قدرة أكبر على التكيف، والتركيز على نحو أوسع على اختيارات الموظفين والمرونة التي يحتاجونها في كل شيء، بدءاً من موقع العمل ووصولاً إلى المزايا التي يجب توفيرها لهم وانتهاءاً بقدرات التعلم التي يجب منحهم إياها".



يجمع تحالف فليكس وورك بين الشركات التي تتشارك ذات القيم والأهداف، والتي تسعى من خلالها نحو تطوير وجهات النظر والنُهج والحلول المناسبة، فضلاً عن مشاركة النتائج فيما بينها.



ومن المزمع أن يقدم التحالف الجديد، مدفوعاً بدعم كبار مسؤولي الموظفين والقيادة التنفيذية، العديد من دراسات الحالة والخبرات المتبادلة، لتتوج بعد ذلك لتصبح دليلاً كاملاً للقطاع يهدف إلى مساعدة قادة الأعمال على تجاوز الواقع الراهن وإيجاد بيئة عمل آمنة وأكثر إنتاجاً، تدعم الموظفين وتحتضن احتياجاتهم.