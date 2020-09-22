بـــ 7.5 مليارات دولار، مايكروسوفت تستحوذ على زيني ماكس في أكبر صفقة في تاريخ قطاع ألعاب الفيديو

ووصفت الصفقة بـ الأكبر في تاريخ ألعاب الفيديو بحسب موقع ديجيتال تريندس وتمتلك شركة زيني ماكس ميديا ألعابا شهيرة مثل كويك ودوم وفول أوت وإيلدرز سكرولز وغيرها، ومن المقرر أن يتم تقديم هذه الألعاب على منصة إكس بوكس لدى مايكرسووفت فضلا عن أجهزة الكمبيوتر.

وأعلنت مايكروسوفت عن الصفقة على مدونتها للترحيب بفريق ألعاب الشركة إن الصفقة تتزامن مع فترة أصبحت فيها الألعاب تغذي خدمات الحوسبة السحابية مثل خدمة «إكس بوكس جيم باس» الذي لديها نحو 15 مليون اشتراك في الوقت الحالي.

وتستهدف «مايكروسوفت» من صفقة الاستحواذ زيادة فرق الأستوديو الإبداعية لديها من 15 إلى 23 كما تعتزم إضافة امتيازات لعبة «بيثيسدا» وإصداراتها المستقبلية إلى «إكس بوكس جيم باس».

وتتوقع «مايكروسوفت» إتمام الصفقة في النصف الثاني من العام المالي 2021.وتراجع سهم «مايكروسوفت» خلال جلسة أمس 1.8% إلى 196.88 دولاراً.