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الأحد 20 سبتمبر 2020 06:30 م

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تنويه هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية للانتباه لميزة حماية في تحديث هواتف أيفون

اشارت هيئة تنظيم الاتصالات في تنويه هام إلى أن الميزة الجديدة في #تحديث_iOS14 تنبهك إذا كان أي تطبيق يستخدم الكاميرا أو الميكروفون

تنويه هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية للانتباه لميزة حماية في تحديث هواتف أيفون

وتلفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، إلى إن التحديث الأخير إلى "iOS 14" يظهر نقطة خضراء أو برتقالية في أعلى شاشة هاتف الآيفون لتحدير المستخدمين بأن تطبيق ما يشغل الكاميرا (اللون الأخضر) أو الميكروفون (اللون البرتقالي).

وأضافت الهيئة، في توضيح لها اليوم إلى التنبه لذلك في التطبيقات التي لا تستخدم عادة الكاميرا أو المايكروفون لاداء مهامها، وبالتالي فإن ذلك مثير للشبهات واحتمال وجود محاولات تجسس على صاحب الهاتف.

 

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