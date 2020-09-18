تطبيق انفيديا يحول مكتبك أو غرفتك إلى استوديو يضاهي محطات التلفزة العالمية!

وسواء كنت تسعى لخلفية لائقة ضمن مؤتمرات الفيديو عبر زووم أو أي استخدام مماثل فإن تطبيق انفيديا يقدم الكثير من القدرات الهائلة.

يمكن تنزيل التطبيق من الرابط هنا، بالطبع سيلزم بطاقة رسوميات حديثة مثل RTX 2060 أو RTX 3080، ويقدم الطقم لك خلفية افتراضية وميزة حذف الضجيج الصوتي والتطبيق هو تحديث لتطبيق سابق وهو أر تي إكس فويس (RTX Voice) الذي كان يؤمن لك بث الفيديو مع إزالة الضجيج بما فيه الطباعة على لوحة مفاتيج ميكانيكية تصدر أزرارها أصواتا مألوفة.

ستتمكن مع التطبيق الجديد من استبدال خلفية الفيديو وراء وجهك لتجعلها لقطات من اللعبة أو أي صورة لديك أو حتى تجعل الخلفية الفعلية باهتة بلا معالم كليا.