التحديث الجديد من أبل، ما هي مزايا تحديثات 14 لنظامي أي فون وأيباد

يقدم التحديث 14 من نظامي أي أو إس -iOS 14- وأي أو إس أيباد iPadOS 14 مزايا مبهرة أهمها توحيد التطبيقات بمجلد واحد باسم مكتبة التطبيقات.

كما أصبحت الترجمة متوفرة مع اللغة العربية. وستستفيد أجهزة عديدة من أيباد من التحديث 14 وستنال مزايا مميزة جدا كما هو الحال مع أجهزة سماعات الرأس اللاسلكية مثل سبشيال أوديو -spatial audio-، فما هو الصوت الفراغي في تحديثات أبل الجديدة لأيفون وأيباد؟

ستشعر مع ميزة الصوت الجديدة أن ما تسمعه يجري حولك وليس ضمن السماعة ايبربود AirPod ، وستشعر أن الحوار في فيديو ما يأتي من جهاز أيباد فيما تصدر الموسيقى من كل مكان، وإذا نظرت إلى شخص على يسار الشاشة في الفيديو فسيأتيك صوته من سماعة الأذن اليسرى بالطبع عليك باختيار هذا النوع من الصوت من اعدادات السماعة في الجهاز مع توفر خدمات تلفزيونية تدعم هذا الصوت.

وفي نظام أيفون الجديد ، iOS 14، ستتمكن من إضافة المجلدات المختصرة- ويدجيتس لشاشة الهاتف الرئيسية، وتشاهد الفيديو بوضعية صورة ضمن صورة PIP وتستخدم تطبيق ترجمة من أبل. أما في تحديث أي باد -iPadOS- فستتمكن من الكتابة باليد ضمن مربعات للنصوص وتستمتع بتجربة بحث محسنة كما هو الحال مع الخرائط ومسنجر وسفاري وسيري.

ويمكنك تنزيل التحديثات من تطبيق الإعدادات -Settings- ثم اختر -عام -General-ثم اضغط Software Update، واختر تنزيل وتثبيت التحديث، وقد يكون التحديث قد تم تنزيله أصلا ووقتها ما عليك سوى الضغط على زر تثبيت. وانتبه لأنه لن تتمكن من استخدام الجهاز خلال عملية التحديث التي ستستغرق وقتا قد يطول قليلا. وقد يتراوح بين 15 و30 دقيقة .