الفرصة التي تتيحها ألعاب الفيديو في دول مجلس التعاون الخليجي



نظراً إلى نهضة قطاع ألعاب الفيديو السريعة في الأعوام الأخيرة، كان من الصعب تصور نمو هذا القطاع بوتيرة أسرع. لكن جائحة كوفيد 19 أدّت إلى أمور تفوق الخيال في هذا المجال. فنتيجة مكوث عدد كبير من الأشخاص في منازلهم، يلعب حوالي 1.5 مليار نسمة ألعاب الفيديو كل يوم، وهو معدل ملفت يساوي خمس سكان العالم.

وازدادت شعبية الرياضات الإلكترونية، وكذلك منصات الألعاب السحابية. ويتمتع مشغلو الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي بموقع مثالي للاستفادة من هذه السوق المزدهرة. وللتمكّن من ذلك، ينبغي عليهم تحسين بنيتهم التحتية، وتشكيل شراكات ألعاب سحابية، واستغلال فرص الرياضات الإلكترونية، والاستثمار في إضفاء الطابع المحلي على المحتوى وتطوير الألعاب.



وارتفع مستوى نشاط الألعاب بشكل كبير خلال فترة الإقفال القسري. وسجلت Verizon ارتفاعاً بنسبة 75% في تشغيل الألعاب عبر الإنترنت خلال ساعات الذروة في الولايات المتحدة، بينما سجلت شركة STC نمواً بنسبة 300% في حركة تشغيل الألعاب في المملكة العربية السعودية. وسجلت منصة Twitch لألعاب البث المباشر ثلاث مليارات ساعة من الألعاب في الربع الأول من عام 2020 - وهو عدد الساعات الأكبر الذي يُسجل خلال فصل واحد على الإطلاق. وأقبلت أعداد كبيرة من العملاء المتعطشين للترفيه من خلال ألعاب الإنترنت على الإصدارات الجديدة منها. وتتوقع Newzoo now forecasts أن تصل العائدات العالمية السنوية للألعاب إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2023، أي ما يقارب ضعف الرقم الذي وصل إلى 118 مليار دولار في عام 2018.



واستجاب قطاع الألعاب بفعالية للزيادة الكبيرة في الطلب الاستهلاكي. وقد أطلق فعاليات وروابط ألعاب إلكترونية جديدة، في حين سارعت شركات البث إلى إنشاء محتوى جديد وتوزيعه من خلال توقيع صفقات مربحة مع أكبر منشئي المحتوى. وأجبرت الجائحة بعض اللاعبين المحترفين والروابط على الانتقال إلى الإنترنت. فعلى سبيل المثال، شارك أندي موراي ورافاييل نادال في بطولة موتوا مدريد الافتراضية المفتوحة للمحترفين، والتي حلت محل بطولة مدريد المفتوحة للتنس هذا العام.



إلى ذلك، انتشرت منصات الألعاب السحابية في الأشهر الأخيرة، وهو ما تجسد في إطلاق فيسبوك تطبيق ألعاب مخصص لمقارعة Twitch وYouTube. وتسارع هذا الارتفاع في الألعاب السحابية بفضل التحديث السريع للبنية التحتية المساندة. فقد عقدت شركة الاتصالات بي تي في المملكة المتحدة مثلاً شراكة مع غوغل لتوفير الألعاب السحابية. في الوقت نفسه، يخطط الفاعلون في القطاع لاستثمارات كبيرة في المنتجات وعمليات الدمج والاستحواذ من أجل تعزيز الملكية الفكرية والنمو، وخصوصاً الألعاب "المفرطة في البساطة" التي ازدهرت أثناء فترة الإقفال. كما نشأت شركات تطويرية جديدة، مثل ساندسوفت في المملكة العربية السعودية.



وباتت الألعاب اليوم منصات رئيسية للمناسبات الاجتماعية. على سبيل المثال، افتتح فنان الراب ترافيس سكوت جولته الفلكية على فورتنيت في نيسان/أبريل أمام جمهور من 27 مليون لاعب. فضلاً عن ذلك، فإن علامات تجارية مثل Nike وLouis Vuitton تبتكر باستمرار في نماذجها الإعلانية ضمن الألعاب، وتقدم ملابس افتراضية مدفوعة الرسوم لشخصيات الألعاب الإلكترونية.



وبفضل قاعدة عملائهم الكبيرة وبنيتهم التحتية وقدراتهم في مجال التسويق والتحليل، ينبغي أن يستغل مشغلو الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي هذه الفرص. كما يمكنهم تحقيق مكاسب من خلال إنشاء محتوى الرياضات الإلكترونية وتوزيعه وتسويقه، من خلال مثلاً الاستثمار في رعاية العلامات التجارية والإعلانات.



ورغم إطلاق بعض المشاريع في الرياضات الإلكترونية، اقتصر مشغلو الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير البنية التحتية للألعاب. على سبيل المثال، دخلت شركة اتصالات في شراكة مع مايكروسوفت وi3D.net لتعزيز تجربة الألعاب، بينما تعاونت STC مع أكتيفيجن في استضافة خوادم مخصصة للعبة Call of Duty في جميع أنحاء الشرق الأوسط.



بيد أن هناك خطراً يتمثل في أن التركيز حصراً على تحسين البنية الأساسية قد يكون هدفاً في حد ذاته. فمن خلال النظر إلى البنية الأساسية وحدها، سيساعد المشغلون الشركات الأخرى في جني فوائد الألعاب، في حين يتم تقليصها للمشاهدين. وبدلاً من ذلك، يتعين على المشغلين استخدام الألعاب للاستفادة من استثماراتهم في البنية الأساسية.

لنأخذ الألعاب السحابية مثلاً. فهي تعتمد بشكل كبير على طرح تقنية الجيل الخامس لأنها تحتاج إلى شبكات ذات سرعة عالية واستجابة منخفضة. ومع نشرهم تقنية الجيل الخامس، يستطيع المشغلون عقد شراكات مع شركات الألعاب السحابية وتحقيق فائدة شاملة. وبهذه الطريقة يسمحون للمشتركين الحاليين والمحتملين بالاستمتاع بألعاب عالية الجودة على أي جهاز.



في الوقت نفسه، يجب أن يشارك المشغلون في الرياضات الإلكترونية لتعزيز علامتهم التجارية وسط العملاء المحتملين. وكما فعل نظراؤهم العالميون لمدة معينة، ففي إمكان مشغلي دول مجلس التعاون الخليجي ربط أنفسهم بالرياضات الإلكترونية عبر إطلاق الروابط والتشارك مع منظمات وفرق الرياضات الإلكترونية. وتستضيف تيلكومسيل وغارينا بصورة مشتركة دورة الرياضات الإلكترونية لـ"بطولة ألعاب إندونيسيا 2020". بعد ذلك، يمكنهم أن ينخرطوا في الحصول على محتوى الرياضات الإلكترونية والمنظمات والفرق واللاعبين. وإذا كان بوسعهم أن يفعلوا ذلك في وقت مبكر بالقدر الكافي، فسيكون بوسعهم أن يحققوا مكاسب كبيرة إذا ارتفعت الأسعار ورسوم التحويل بشكل كبير. ويستطيع المشغلون أيضاً تطوير قدرات متكاملة لإنتاج المحتوى وتوزيعه وإضفاء الطابع المحلي عليه، على أن يُجمع كل ذلك في منصة متكاملة.



وفي المستقبل، يستطيع المشغلون الاستثمار في إضفاء الطابع المحلي على المحتوى وتطوير الألعاب، وهي طريقة أخرى لجعل علامتهم التجارية أكثر جاذبية للعملاء. فهم قادرون على تنمية القدرات اللازمة داخلياً أو عقد شراكات مع مطورين إقليميين بهدف تكييف الألعاب العالمية بما يتناسب مع لغة مجلس التعاون الخليجي وثقافته. ومن الممكن أيضاً أن يعتمدوا النهج المعاكس من خلال مضافرة جهودهم مع شركات الألعاب المحلية لاستحداث ألعاب للمنطقة وسائر أنحاء العالم.



ومع نمو الألعاب بهذه السرعة وترسيخ مكانتها أكثر فأكثر كقوة ثقافية عالمية، لا يمكن أن يبقى مشغلو الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي مكتوفي الأيدي.